《劇場版FREE! 男子游泳部–the Final Stroke–前篇》超值預售票。（采昌提供）

《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》豪華新年特典。（采昌提供）

日本動畫《FREE! 男子游泳部》，透過一群少年對游泳的熱愛，進而傳遞隊友之間如何磨合、激勵，並共同追求夢想，是部充滿熱血氣息與正能量的青春物語。透過京都動畫的精緻操刀，不論是人物或是光影、水花的展現都美得讓人讚嘆不已，而一群高顏質與肉體美兼具的男孩們排排站，更是讓廣大女性觀眾為之著迷。首季電視動畫推出8年之後，製作團隊終於推出新作《劇場版FREE! 男子游泳部–the Final Stroke–前篇》，將為本系列作出最終完結。也將透過全新畫面與人物及片段，為粉絲帶來更多熱血、夢想與感動的篇章。

該刷新系列電影最高票房，在日本累計6.9億日圓（約新台幣1.64億元）票房佳績，製作委員會衷心感謝粉絲的大力支持，並透露：「本片從最初上映起，就因為各項原因導致延期，而且也因為近來的形勢，讓製作過程遇到許多困難。不過，為了向等待我們的粉絲，傳遞出片中前所未見、最棒的風景，聲優與工作人員們團結一致努力工作，終於迎來了作品的完成。從電視動畫系列開播到現在，已經過了八年時間。在這漫長的歲月當中，大家對本作的熱愛、支援、應援的心意，對我們來說就是最大的鼓勵，大家的聲音成為我們堅定邁出每一步的勇氣。對此，我們表達衷心的感謝。」

適逢該片即將在台上映，台灣片商也精心準備「超值預售票」與「戲院入場特典」回饋觀眾。「超值預售票」只要250元，包含電影交換券1張，以及角色珍藏透卡1張（共分為七瀨遙、松岡凛、橘真琴3款，並可指定款式），自7日起在博客來售票網、金石堂網路書店、安利美特線上商店三個網路通路開賣，12日起也將在安利美特台北總店實體通路獨家販售，每張款式數量有限，售完即止。「戲院入場特典」部分，凡是在上映戲院開放購票場次起，購買本片電影票乙張，即加贈電影明信片，共分AB兩款，每款3張入，隨機贈送。數量有限，送完為止。

另外，電影《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》在2021年底，以「最初的感動」為號召，讓觀眾們得以用女主角「亞絲娜」的視角，再次進入結合了VR、邂逅、友誼、戰鬥、生死存亡等交織而成，真實得宛如第2次人生的冒險世界。為了紀念這個值得立下里程碑的時刻，緊接著「刀劍神域特展2022」將於本月22日在新光三越百貨A9的9樓宴會展演館舉辦，而開展日隔天，午間在指定威秀影城，也推出「《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》豪華新年特典場」讓全台粉絲同歡，持新年特典場電影票根，還能參加劇場版的主角群聲優簽名海報抽獎活動，在特展現場消費滿額，還有機會拿到劇場版限定Q版圖卡。

寒假期間參加完豪華新年特典場後，憑特典場電影票根，還可以參加木棉花準備的雙重回饋活動，第一重就是可以到官方臉書參加指定貼文的抽獎活動，回傳票根後就有機會抽中聲優「松岡禎丞」、「戶松遙」、「水瀨祈」親筆簽名的3張劇場版海報，第二重，只要至「刀劍神域特展2022」消費《刀劍神域》系列商品滿599元，結帳時出示票根，還能再隨機獲得限量劇場版限定夜空版Q版圖卡，或劇場版限定甜點版Q版圖卡一張，有可愛風的夜空版背景圖，及亞絲娜與桐人喝珍珠奶茶、品嘗菠蘿包與蛋塔2種版本，融合了男女主角的可愛感與收藏特殊性，值得觀眾珍藏。