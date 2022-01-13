短影音社交平台TikTok去年打敗Google、Facebook，奪下2021年全球流量冠軍，上面有超過400首超過10億觀看的歌曲，熱門夯曲累積更是突破200億觀看。短短1年內就有175首TikTok熱門歌曲入選告示牌百大單曲榜，各地熱門歌曲展現其獨特文化及風格，更為社群帶來多元的音樂潮流。

日本神秘音樂企劃MAISONdes打造架空公寓，吸引流行歌手和製作人「入住」合作，其中歌壇新秀Ｗanuka及asmi攜手打造的話題歌曲〈Yowanehaki〉更成日本熱門單曲之冠；韓國最紅單曲則由女團「BLACKPINK」成員LISA的個人單曲〈MONEY〉奪下，充滿魔性旋律的饒舌作品造成社群風潮，並啟發超過 500 萬支相關影片創作。

美國饒舌新秀Popp Hunna以〈Adderall（Corvette Corvette）〉在社群造成話題，不只入圍全美音樂獎社群最熱門單曲， ＃corvettecorvette標籤更收穫超過9億次觀看，連知名諧星凱文哈特也搶著參加舞蹈挑戰；英國歌壇年度歌曲則是饒舌歌手Tion Waynes與Russ Millions打造、以強烈節奏和歌詞空降英國單曲榜的〈Body（Remix）〉奪得。

義大利的天際月光樂團「Måneskin」以另類搖滾竄紅，不只奪下2021年歐洲歌唱大賽冠軍，翻唱經典樂曲〈Beggin〉更風靡TikTok，吸引超過1億支創作影片；奈及利亞歌手CKay則以單曲〈Love Nwantiti〉橫掃歐洲、拉美、紐澳等地排行榜，並搶進告示牌全球200大歌曲。

另外，近期因電影《月老》主題曲〈如果可以〉和全英語專輯《Im more sober when Im drunk 我醉清醒》而成為雙語榜單冠軍的韋禮安，也時常在TikTok展現好歌喉，更不忘秀出超強喜劇細胞；以〈青春有你〉收穫人氣的創作歌姬蔡佩軒 也常在平台自彈自唱、更透過合拍、特效等方式與粉絲積極互動，金曲人聲樂團「尋人啟事」也進駐，翻唱全球的人氣流行樂曲，分享音樂的美好。

TikTok 致力於挖掘更多創作者，今年1月推出「發現音樂 – 創作歌手打造計畫」，邀請音樂創作歌手們上傳自創歌曲及短影音，並邀請著名歌手熊天平擔任評審，找尋下一個樂壇新星。最終由氣質美女璇 Flora 以甜美嗓音帶來的〈甜甜圈〉奪下冠軍；用音樂帶來勇敢力量的超偶唱將JEM王瀞韓則以獨創歌曲〈楚門世界〉獲得第二，並由曾為這群人寫10週年紀念單曲〈十年的我〉的創作歌手魏霏取得第三名。