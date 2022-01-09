李秉圭作品《皇母宮神轎》雕工精美，民眾專注欣賞。（王文吉攝）

民眾對於李秉圭木雕作品《鍾馗》專注觀看。（王文吉攝）

與會貴賓們在《金銀廳格扇》合照。（港區藝術中心提供／王文吉台中傳真）

名列鹿港八景十二勝的《金銀廳格扇》木雕瑰寶，由「人間國寶」雙認證的藝師李秉圭與女兒李昱耗時3年修復，首度離開彰化到台中市港區藝術中心展出。「工夫人」人間國寶李秉圭木雕展依木雕工藝、鑿花技藝及修復技術等單元，集結150多組件精彩木雕作品重磅展出。

「工夫人」人間國寶李秉圭木雕展是港區藝術中心2022年度首檔展覽，台中市文化局長陳佳君、立法院副院長蔡其昌、文化部政務次長蕭宗煌、市議員王立任、彰化縣副縣長林田富、彰化縣文化局長張雀芬、木雕藝術家黃媽慶、王文新等皆出席開幕式盛會。

李秉圭是文化部認定的「重要文化資產保存技術－鑿花技術」與「重要傳統工藝－傳統木雕」雙認證保存者，無論在工藝創作、傳習記錄與人才培育等都貢獻卓著。《金銀廳格扇》歷經李老師父女3年修復，在全國民眾殷殷期盼下，首度離開彰化到台中公開展覽。

陳佳君表示，李秉圭1949年出生於鹿港的傳統木雕世家，父親是聞名全台的民族藝師李松林。李秉圭自幼耳濡目染，成年後繼承家業。李家先祖曾參與國定古蹟鹿港龍山寺的木雕製作，家族傳承五代，留下不計其數的作品。

李秉圭說，他從小在傳統木雕領域中學習，追求的是紮實的工夫、俐落的刀法及靈動的姿體。但隨著時代發展，傳統民間藝術也不可能故步自封，除了多方觀摩著名寺廟流傳的作品，也經常研讀東、西方藝術圖書與中國文學古籍，並吸取經書畫理論概念。

李秉圭突破傳統木雕範疇，無論宗教題材的佛道神仙、歷史上的聖賢名流，乃至自然界的魚蟹鳥蟲，都能入手化成藝術品。

「工夫人」人間國寶李秉圭木雕展分為木雕工藝、鑿花技藝及修復技術等系列，包含掛屏、屏風、家具、立體等作品，如觀音菩薩、十八羅漢及高僧大德、龍燭等，此向彰化縣文化局商借「金銀廳格扇」共同參展。

港區藝術中心表示，「金銀廳格扇」出自薪傳獎大師李松林團隊，正面帖金，反面漆銀，喜慶或平日時用金面，喪事時用反面銀色以表哀傷。正反兩面都有雕刻，中間夾有絹布，製作技巧特殊，透雕、剔地、浮雕或拼接相互使用，是頗具實驗性的作品。

港區藝術中心說明，傳統的民間木雕(或雕木)，從來是依附於廟堂或建築的工藝，但在臺灣的近代傳統匠師裏，能將裝飾工藝脫胎換骨轉而成為純藝術，置於美術殿堂裏，傳統匠師李松林在這一行是指標性的人物。