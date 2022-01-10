興大昆蟲系與奇美博物館合作，研究解決油畫、文物等蟲害問題，圖為研究成員奇美博物館修復師李文元。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

為解決文物保存頭痛的「蟲害」問題，奇美博物館與中興大學昆蟲學系合作研究解決方案。興大10日表示，由台灣油畫修復師與昆蟲學家聯手找出兇手是常見的「藥材甲蟲」，只要一小片的托裱膠材，就足以繁衍出上百隻害蟲，經研究蛀蝕方式與食取量後，未來更將繼續探尋有效的預防、監控及解決辦法，成果已刊登於國際期刊。

興大表示，針對文物「蟲害」一般會透過燈光誘捕、費洛蒙陷阱或投藥等方式處理，然而歷史上針對畫作蟲害的探討文獻較為少見，為尋求更精確有效的處理辦法，奇美博物館自2018年起與中興大學昆蟲學系教授李後鋒進行為期3年5個月的產學合作計畫，整合專業與資源尋找解決辦法。

研究團隊以奇美博物館典藏油畫作為研究對象，在修復過程中直接取得畫作中的害蟲，進行物種DNA鑑定，並分析、量化畫作被蛀蝕的模式，研究成果在去年12月刊登於國際期刊《經濟昆蟲學雜誌》（Journal of Economic Entomology），成為探討畫作蟲害案例。

興大教授李後鋒表示，研究發現主要為害物種為都市常見的「藥材甲蟲」，傳統修復油畫托裱使用的膠材與畫布，經幼蟲啃食後會導致畫作結構變得非常脆弱，進而造成顏料崩落，而且只要一小片的托裱膠材，就足以繁衍出上百隻害蟲，如果沒有謹慎處理，蟲害將會迅速擴散成災。後續，計畫進一步飼養與測試「藥材甲蟲」的防治方法，可望找出更多此類蟲害問題的解決之道。