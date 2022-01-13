《花與愛麗絲》講述鈴木杏（左）、蒼井優2位少女的故事。（光年映畫提供）

有著「空靈系女神」、「森林系女孩」稱號的日本女星蒼井優，以清新脫俗的氣質讓觀眾印象深刻。近年更陸續以《她不知道那些鳥的名字》、《間諜之妻》連續斬獲各項影后，可說是美貌與實力皆具的藝人，但令人驚訝的是蒼井優在與岩井俊二導演首部合作的電影《青春電幻物語》之前，居然試鏡失敗了上百次，但在2004年演出的《花與愛麗絲》更是讓她站穩日本影壇一姐地位。

出生於1985年的蒼井優成長及求學過程在福岡，在14歲時於音樂劇《安妮》1個小角色出道，雖然只是合演群角色，卻也讓她對演戲產生興趣，並且同時簽下經紀公司，自此搬到東京。一邊擔任少女雜誌《nicola》的專屬模特兒，一邊四處奔波試鏡，但2年間所有的影視試鏡全數遭到拒絕，屢敗屢戰，直到15歲時遇見了他的伯樂岩井俊二導演。岩井俊二挖掘了蒼井優擔任《青春電幻物語》的重要女角，飾演1名被霸凌者威脅，被迫從事援助交際的中學女生，自此她開始受到注目。接著事隔3年，再度啟用她擔任他下部作品《花與愛麗絲》的女主角，她與鈴木杏共同詮釋了這部關於兩個女孩友情、愛情的青春故事。推出後大獲好評，尤其在電影裡以一段絕美芭蕾舞驚艷全場的蒼井優從此星路大開。

而「純愛電影教父」岩井俊二1995年起即以《情書》風靡全亞洲，他以唯美抒情的影像風格著稱，最擅長講述青春的敏感與哀愁，並且影響著幾代的全世界文青觀眾。而於2004年與已故知名攝影師筱田昇最後一次電影拍攝合作，集結鈴木杏、蒼井優、郭智博、阿部寬、大澤隆夫及廣末涼子等日本知名演員領銜演出，此次完成全新數位修復版本，而全台灣更是搶先日本上映此版本。岩井俊二對於重新在台上映感到十分開心，但也羞澀表示當年這作品回顧再看，雖然在國際影壇評價譽為亞洲青春電影經典代表之一，但自己覺得還有許多進步空間。《花與愛麗絲：數位修復版》將於本月28日在台上映。