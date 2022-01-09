苗栗縣通霄鎮17歲吳姓男子，9日上午騎車行經苗121縣道7k處，疑似車速過快，失控自撞路邊護欄，再撞電線桿慘摔，所幸吳男僅受輕傷沒有大礙。

警方調查，吳男還沒到法定的考駕照年齡，卻還是騎車上路，吳騎到事故路段時，疑似還不太會騎車，加上過彎時騎太快，導致連續撞到護欄與電線桿，警方也依法祭出無照駕駛罰鍰。

還沒滿18又無照 17歲男騎車護欄再撞電線桿慘摔。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

警方呼籲，家中孩子若年齡未達可考取駕照年紀，請勿購買機車，也不用讓他們無照上路，以免發生意外、傷人傷己。