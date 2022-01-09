控制不了速度！男騎士「雷殘」機車全爛 警揪這一點下場更慘 15:432022/01/09 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳男騎乘的機車全毀。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣通霄鎮17歲吳姓男子，9日上午騎車行經苗121縣道7k處，疑似車速過快，失控自撞路邊護欄，再撞電線桿慘摔，所幸吳男僅受輕傷沒有大礙。 警方調查，吳男還沒到法定的考駕照年齡，卻還是騎車上路，吳騎到事故路段時，疑似還不太會騎車，加上過彎時騎太快，導致連續撞到護欄與電線桿，警方也依法祭出無照駕駛罰鍰。 還沒滿18又無照 17歲男騎車護欄再撞電線桿慘摔。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） 警方呼籲，家中孩子若年齡未達可考取駕照年紀，請勿購買機車，也不用讓他們無照上路，以免發生意外、傷人傷己。 國巨前總裁陳木元遭控無照亂飛直升機 因「這舉動」一審無罪 台9線南興路段死亡車禍 39歲女自撞護欄「車頭變形全毀」送醫不治 #騎車 #護欄 #苗栗 #無照 #17歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 來無影去無蹤 棄南韓投北男可能身份曝光 爆有超強功夫 15:422022/01/03 國際 鼓勵員工多騎車 熱愛它，才能做出好東西 04:102021/12/29 財經要聞 抓酒駕連續破功 高雄無照機車男沿路蛇行 辯「檳榔害的」 13:272021/12/30 社會 52歲女一覺醒來找嘸車 警過個馬路秒尋獲 10:482022/01/03 寶島 3星座最悲天憫人 別人還沒開口就忍不住伸出援手 16:102022/01/06 運勢 醫爆百人打BNT後胸痛就醫 指揮中心回應了 15:162021/12/30 生活 台股多頭還沒死 散戶注意3種不怕巨震股票 09:302022/01/08 財經 《航運股》華航獲美玫瑰花車首獎 再騎車遊台躍上國際 13:582022/01/02 財經 騎車從車陣竄出遭休旅車衝撞彈飛10公尺 台東婦人命危搶救中 17:552021/12/31 社會 新一代最強神顏是17歲的她 中空裝秀絕佳身材比例辣翻 19:132022/01/08 娛樂 花蓮無照高中生載友出遊 台11線水璉段自摔1死1傷 19:122021/12/31 社會 社會熱門新聞 2億摩鐵董事綠炸！人妻變女騎士 月薪4萬小王喊「小鐵還很硬」 - 社會 姊妹花元旦夜直擊外公外婆恩愛嚇傻 網友神註解：新年發發發 - 社會 寶山鄉下雪？竹科廠商這原料外洩 民眾驚嚇報案 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 衝動男大生省房錢 大白天路邊讓小女友「騎上來」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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