熱播美劇《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》第二季已於NETFLIX上線一段時間，雖因第二季感情線混亂、劇情不討喜等原因，而得到褒貶不一的評價，但本劇造型由打造許多人心目中穿搭聖經《穿著Prada的惡魔》、《慾望城市》的知名造型師Patricia Field一手打造，依舊得到許多人期待。

於第一季中能看到他運用精品搭配平價服飾品牌的高低差混搭時尚，展現其過人的穿衣功力，最能展現其功力的非其中一套上班套裝莫屬，莉莉科林斯以Maje針織背心、MIU MIU紅色半身裙以及Valentino腰帶，外搭Zara背心式外套，展現活潑的上班Look。

莉莉柯林斯以Dolce & Gabbana印花連身裙、Christian Louboutin手提包、Marimekko漁夫帽，呈現渡假風情。(翻攝自Emily in Paris IG)

個性鮮活的艾蜜莉，也經常搭配擁有義大利西西里島風情的Dolce & Gabbana，如她到渡假天堂聖特羅佩時，便以Dolce & Gabbana印花連衣裙搭配Christian Louboutin手提包、Marimekko黑白點點漁夫帽，Patricia Field將帽子上的黑白印花，呼印裙子上的點點印花，因此即使全身印花卻不會看得眼花撩亂。