台股虎年開盤後震盪，法人建議元月逢低加碼勝率高，據統計去年12月台股ETF人氣榜中(以投資人數計)，今早前10名人氣ETF中，元大高股息(0056)和元大台灣50(0050)，以及國泰永續高股息(00878)最抗跌，盤中率先由黑翻紅。

據統計，去年12月的前10名ETF人氣榜包括：元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、富邦特選高股息30(00900)、中信關鍵半導體(00891)、永豐台灣ESG(00888)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)。其中有4檔是2021年新掛牌的ETF，分別為00881、00900、00891、00888等。

去年台股ETF發行火熱，據統計，2021年12月底台股ETF檔數來到31檔，投資人數突破230萬人，前15大台股ETF人氣王就有6檔是去年新上市ETF。永豐投信指出，去年12月份的人氣榜單看來，投資人數最多的台股ETF類型包括：高股息、權值型、ESG永續型與科技主題型等。當中，高股息、ESG、智能電動車等主題型基金可望在今年度持續蟬聯市場熱門主題，此外，去年12月新推出的兩檔台股ETF，永豐智能車供應鏈(00901)與富邦特選高股息30(00900)也都入列前15檔台股ETF人氣榜。

至於去年12月份新發行，正逢台股創高，以科技股為主的永豐智能車供應鏈(00901)一路上漲，最高價來到15.99元，上漲6.6%，上周五收在15.49元，仍有3.3%漲幅；而富邦特選高股息(00900)則是在掛牌當日溢價衝至最高價15.63元，隨後回檔盤整，上周五股價收在15.15元，小漲1%。