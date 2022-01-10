菲律賓已收到2架土耳其航太工業公司 (TAI)所製造T129B攻擊直升機，菲律賓總共向土耳其購買6架。

防衛世界(Defense World)報導，TAI 公司總經理克提爾( Temel Kotil)表示，前兩架直升機是在1月8日交貨的，之後的兩架將在2023年交付，最後兩架2024年交付。一旦投入使用，這些直升機將分配給菲律賓空軍第15打擊聯隊。

2020年7月，菲律賓國防部 (DND)與土耳其國防部完成購機協議，以137億比索（約77.4億新台幣）的價格，採購6架 T129B攻擊直升機。

土耳其T129B是源自義大利奧古斯塔-韋斯特蘭(AgustaWestland)的A129「貓鼬」( Mangusta)直升機，但配備了土耳其開發的系統和武器。至於引擎，則是美國的LHTEC T800-4A，這是漢尼威爾公司(Honeywell)與勞斯萊斯(Rolls-Royce)的合作產品。