國內COVID-19疫情持續擴大，為加速第3劑疫苗預約，指揮中心今天表示，中央的1922疫苗預約平台最快15日重啟，但相關措施還在研議，確切時間須等指揮官陳時中宣布。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國內Omicron變異株疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心7日宣布縮短第3劑疫苗接種間隔，醫療院所湧入大量預約電話，呼籲儘速重啟疫苗線上預約平台。

指揮中心近日開會討論，陳時中昨天表示，中央的COVID-19疫苗預約平台（1922預約平台）最快本週重啟，以加速預約作業。