現居台灣的波蘭正妹Anna表示，波蘭人基本上都要會喝酒，因此父母在她成年就開始訓練她的酒量，來台灣後，某次參加朋友聚會遲到，被罰喝高粱酒，當時是她第一次喝高粱，沒想到從此愛上高粱，更表示冰過的更好喝。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（10）日上傳的影片中，來自波蘭的Anna指出，在波蘭基本上都要會喝酒，因此大多數的波蘭人都會飲酒，每一位波蘭人平均每周喝2.4瓶葡萄酒，或4.5公升的啤酒。

Anna透露，父母擔憂她不太會喝酒，所以在她成年後就開始訓練她的酒量，常常給她一瓶酒後，就坐在一旁看她喝，觀察她的身體反應，因此現在酒量很好。她說，來到台灣後，第一次喝高粱是參加朋友的聚會，當時因為遲到太久，而被罰喝高粱酒，沒想到從此愛上喝高粱，更表示冰過的高粱比較好喝。

Anna說，在波蘭酒駕是看個人的年收入來決定罰金高低，除此之外也要額外繳納罰款給更生人基金會，酒駕最重處2年刑期，並吊銷駕照3年，她呼籲不管是哪一國人，大家真的不要酒駕。

影片曝光後，不少網友也驚呆，「Anna喝的是58度的高粱酒啊！怎看像起來像在喝白開水一樣輕鬆？」、「喝高粱酒跟喝白開水感覺一樣，太厲害啦！」、「喝完高粱之後面不改色，真的是太猛了」、「好厲害的酒量，一飲而盡」。

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