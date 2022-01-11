台中市南屯區向心路與五權西路口日前發生路面塌陷情況，導致汽車卡住無法動彈，台中市政府建設局第一時間獲報後即刻勘查，協助受困車輛排除障礙並確認無人員受傷；現場也設置安全設施、協助交通引導，2小時內找出塌陷原因。

建設局表示，經初步檢測為自來水公司的管線漏水造成路面出現輪胎大小的塌陷，已請自來水公司廠商到場進行管線搶修，建設局將持續追蹤後續情況，第一線守護市民用路安全。

接獲通報後建設局前往現場，經勘查下陷處為中華電信基座塌陷，也疑似自來水破管漏水，立即透過建設局與各大管線通報平台聯繫中華電信公司及自來水公司到場協助釐清，考量用路人安全，立即設置乙種圍籬保護用路人，目前因塌陷原因已確認，接續由自來水公司於下午2時抵達搶修。

為提升道路搶修效率，建設局與各種管線單位皆建立緊急聯繫窗口，秉持多一分準備、少一分危害的原則，第一時間搶修保護市民安全，這次案件有賴平時順暢的橫向聯繫，危害發生2小時內即火速處理，且無人員受傷，有關民眾車損部分，建設局協助民眾向自來水公司申請理賠事宜，維護市民權益。