北捷春節運量將增20萬 捷警籲乘客突發不適這樣做

雙北捷運每日有150萬人次運量，春節期間預估會再增量20萬，經常發生旅客在擁擠時身體不適、昏厥的意外，鑑於連續9天的春節假期來臨，北市捷運警察隊呼籲，遇有乘客不適時，第一時間最好的做法，就是暢通對方呼吸道，儘速將其身上的圍巾、外套撤除，儘速通報站務人員安排送醫。

捷警表示，北捷為雙北地區重要大眾運輸工具，經常發生旅客疾病救護案件，去年12月31日8時，就曾在忠孝復興站出口，發生女乘客癲癇發作，捷運警察隊小隊長黃邦政、警員蔡政育、黃瑞益、詹詩瑩等4人獲報趕往。

其中蔡員恰好前一週參加初級救護技術員（EMT-1）訓練課程，偕同在旁熱心女性民眾，將病患的圍巾、外套在第一時間解下，暢通其呼吸道，最後適時送醫，病患也及時脫險。

捷警指出，跨年活動、特殊連假，北捷旅運量均大幅上升，如2021年跨年晚會，運量較平日增加37.8萬人次、2022跨年晚會則增加19.4萬人次，2021春節連假前夕運量亦增加23.2萬人次，今年初估也會增加20萬以上。

2022年農曆春節連假、燈節活動將至，捷運警察隊呼籲，隨人潮湧入捷運系統，因站內外氣溫差異大，導致舊疾復發之例子屢見不鮮，有相關病史的民眾應避免獨自搭乘以策安全，若感身體不適可向站務人員求助，如周遭乘客有需要救護狀況，民眾第一時間，可協助解開其身上約束衣物，檢視呼吸狀況，並保持病患側躺以利呼吸暢通，等候專業醫護救援。