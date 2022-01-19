天后王菲可說是演藝圈中有名虔誠的佛教徒，過去她曾數度到西藏參佛被網友野生捕獲，近年王菲對演藝工作的態度也很「佛系」，但近日有名自稱是王菲長年「御用牌友」的女星爆料，指王菲一提到打牌就變臉，變得好勝心十足，她還會特別戴上價值千萬的鑽戒上牌桌，好開運帶財，經王菲自己透露，過去她為這只鑽戒的「開光費」就高達20萬。

據《東網》報導，無綫電視先前推出綜藝節目《麻雀鬥室三決一》，邀來許多愛打牌的藝人上節目，其中歌壇天后王菲應該可算是榜上數一數二愛打牌的藝人，曾有名常和王菲打牌的女星透露，每每邀王菲打牌對方可說是隨Call隨到，平時看來不慕名利的王菲，上了牌桌則是會發揮獅子座本色，志在獲勝。

王菲和謝霆鋒2014年世紀復合。（圖／中時資料照片）

報導指出，該女星常見王菲戴著一只價值千萬的鑽戒打牌，同桌的張國榮當年曾主動問王菲為何要戴鑽戒玩牌？王菲當時回應：「我用了20萬幫這只鑽戒開光，好貴的」，意指想要藉由這只高貴的鑽戒帶來好運，但爆料女星也透露，王菲雖然氣勢很旺，牌技不是很厲害，但「牌品」還是很好。

據《香港01》報導，張國榮過世前曾透露有次跟王菲打牌，當下王菲背後有位女星朋友，一時情緒激動說：「王菲，妳怎麼這樣打牌？打錯了！」沒想到王菲當場大變臉，臉臭回應說：「妳可以說我唱歌不好，我認了，但說我打牌不好，我打死都不認」，可見天后私下可愛一面。

此外，王菲和謝霆鋒世紀復合7年多，幾度傳出分分合合，去年還勁爆性的爆出兩人已經生下一女，當時謝霆鋒立刻透過公司否認，並揚言提告，後來他上節目《魯豫有約一日行》，被問到是否考慮再婚？謝霆鋒想想後搖頭說：「不會結婚」，似乎已不把再婚當作生命中的選項之一，也間接宣示兩人無意走入婚姻。