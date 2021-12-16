資深港星謝賢（四哥）剛被兒子謝霆鋒在節目中爆料晚年生活不能自理，每天都在喊「像在等死」，最近他外出散步，撐著拐杖步履踉蹌，差一點就跌跤，好在身旁助理及時攙扶，才沒釀成意外。

根據港媒《星島日報》報導，謝賢近日和助理坐保母車到淺水灣逛街，他戴著棒球帽、墨鏡和口罩，綁著小馬尾，全身穿得黑壓壓，招牌打扮遮不住星味，路人一眼就認出他是四哥，回頭率超高。

謝賢一路上都扶著拐杖行走，步伐緩慢且不穩，男助理貼身隨行，隨時注意四哥的狀況，不過謝賢走進一間餐廳時，差一點被門檻絆倒，助理和餐廳服務生都被嚇壞，連忙伸手扶著四哥，驚險過程全被拍下。

謝賢出道超過一甲子，演藝作品非常豐富，2019年還獲得終生成就獎，現年85歲的他已逐漸淡出螢光幕，過得清幽的養老生活，不過謝霆鋒在節目《因為是朋友呀》說爸爸天天嘆像在等死，「最主要是他不會安排自己的生活，就是以前他過去的60年，都是人家安排」導致退休後失去重心，生活變得枯燥乏味，謝霆鋒忍不住形容父親是「可憐的榜樣」。