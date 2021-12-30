52歲華語歌壇天后王菲淡出多年，2019年一度傳出親口證實有出新專輯的計畫，但至今無下文，如今過著半退休生活的她，最近在北京街頭被八卦媒體野生捕獲，可見她上下包緊緊，抗寒戰力十足，而王菲對鏡頭依舊警覺性很高，望見有人偷拍，她直直盯了一眼，接著翻白眼轉頭就走，帥氣十足，依舊相當有天后風範。

王菲近年來雖淡出歌壇，但不時仍受邀上《春晚》或替電影主題曲獻聲，她2003年推出國語專輯《將愛》、2015年推粵語專輯《敷衍》後便沒再推出新作品，2019年經紀人邱瓈寬脫口證實王菲有出新專輯打算，之後更有粉絲在往香港的飛機上偶遇王菲，事後曬出照片，興奮分享：「妳菲親口承認有新專輯的計畫，哭死」，其他網友則說：「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專也16年了」、「菲迷的春天來了，哭啦」，但至今仍未有確切消息。

王菲現身北京街頭。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

今年「灣區升明月—2021大灣區中秋電影音樂會」邀到謝霆鋒擔任主持群之一，王菲則是表演嘉賓之一，消息曝光時，就引來網友熱烈討論，好奇兩人是否會世紀同台，結果節目播出時，謝霆鋒坐在台下跟其他主持人一起預告下段節目，表情裝酷未看鏡頭，倒是鄧超偷瞄謝霆鋒的表情成了亮點，另有現場網友指出，其實王菲的表演是預錄好的，播放時謝霆鋒正好經過該名網友身邊，忍不住看了一下螢幕上的王菲，閃瞎不少隔空吃瓜的網友。

王菲全身包緊緊，在北京街頭閒逛。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

據《一點娛樂》報導，23日有媒體分享直擊王菲出現在北京街頭，她穿著大衣，裡面配著黑色套頭毛衣，頭上戴著帽子及口罩，全身包得相當密實，還用招牌空靈大眼瞧了偷拍鏡頭一眼，接著轉身掉頭就走，坐上司機駛的專車回家，消息曝光，讓不少網友都說：「想她了」、「我家要是在北京就好了，我得天天去街上轉，總能碰到她」。