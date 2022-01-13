李亞鵬和王菲離婚後，與世界小姐女友「海哈金喜」愛的火熱，更被拍到女友受邀參加家庭聚會，還親暱牽著準婆婆，與男方一家人相處融洽，近來傳出李亞鵬頻頻向友人炫耀手上婚戒，更傳出已經拍好婚紗照，戀情似乎已經俢成正果。

根據《搜狐新聞》報導，李亞鵬日前穿著西裝，與交往近2年的超模女友現身某摄影棚拍婚紗照，拍的過程到外頭休息時，不斷盯著左手無名指上的婚戒看，眼見朋友來訪時，李亞鵬還不忘跟友人炫耀手上的婚戒，興奮之情全寫在臉上，最後是一路拍到天黑才離開，對於兩人好事將近，許多網友也提早獻上祝福：「恭喜戀情俢成正果」、「真的是郎才女貌的一對」。

李亞鵬被拍到跟友人炫耀手上婚戒。（微博）

李亞鵬和海哈金喜雖然相差19歲，但交往後感情非常穩定，女方不僅跟李亞鵬家人早見過面，甚至以志工身份加入嫣然天使基金會，與男方家人相處融洽，2020年戀情曝光時，李亞鵬不顧外界異樣眼光，擁抱海哈金喜大方認愛，還有網友曬出李亞鵬見女方父母的照片，此外，李亞鵬輸掉官司需要巨額賠償時，海哈金喜依舊陪伴在身邊不離不棄，讓眾人直呼「是真愛」。

李亞鵬去年發布一個視頻，只見李嫣穿短褲坐在沙發上，才走近說有事要跟她商量，卻被吐槽：「演技太拙劣了」，接著就蹭著女兒大腿撒嬌，還親了她大腿，讓李嫣忍不住大笑，不過卻引來網友批評，認為女兒長大了此舉有些不妥，但李亞鵬不僅不以為然，更點讚「在有女兒的人眼裡，那不是大腿，那是女兒」的留言，認同網友說法。