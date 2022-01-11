1名女網友在網路抱怨屢遭公公勸說做結紮，公公的說法是生產手術時順便結紮，快速且省錢，她之後向丈夫訴苦，沒想到丈夫也說「我結紮要錢、你不用錢，結紮後又要休息，又會少很多錢」，讓她相當崩潰，甚至擔心生產時丈夫與公公擅自跟醫生說要順便結紮。

該名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她不斷被公公要求結紮，但她不願意並直言「為什麼結紮就一定要是女方」，公公還對她勸說因為婆婆生完3胎就在醫院順便結紮了，但她仍相當不願意結紮，最後只好向丈夫求助，沒想到丈夫的反應更讓她無言。

女網友屢遭公公勸說做結紮，公公的說法是生產手術時順便結紮，快速且省錢，她向丈夫訴苦，沒想到丈夫說「我結紮要錢、你不用錢」。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該名女網友說，她向丈夫抱怨不想要結紮，丈夫竟然回應說他結紮要錢、妻子不用錢，然後他結紮後又要休息，不工作又會少很多錢，她崩潰發文提到「我該怎麼辦？很怕在生產的時候老公跟醫生說要順便結紮，整個很焦慮」，PO文曝光引起網友討論。

網友留言說，「生產時告知醫生本人絕對不接受結紮手術，醫生是不能違背妳意願的，所以不用太擔心」、「不要理他們，身體妳的，沒經過妳同意就不能幫妳結紮」；也有網友提到生產時做結紮也會收費，男生做完結紮也幾乎不用休養，有網友則提供意見「我婆婆當時也是叫我生老三的時候順便結紮，我淡淡的說了一句，他（丈夫）結紮，就不用擔心有私生子在外面」。