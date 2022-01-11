台、港股市2021年兩樣情，台股歡樂衝刺萬八，香港恆生指數全年累計下跌14％，表現還一浪低於一浪，法國外貿銀行亞洲經濟研究部11日指出，可以確定，政策風險持續存在，進而導致港股表現不佳，此項影響會在2022年上半年持續，估計港股表現仍然疲弱，現在的低盪很難說已在觸底反彈。

法國外貿銀研究團隊指出，港股投資情緒處於低谷，下跌股份的數量仍占總數約60％，資金從股市外流，美元兌港元匯率走弱至7.80，如果港股面臨的三大政策風險沒有根本改變，股市壓力將無法減輕。

中資科技企業從美國下市，曾經帶動香港IPO活動的蓬勃發展，研究團隊認為，整個行業仍面臨監管收緊風險，例如反壟斷規定、共同富裕和數據監管問題。此外，中國房地產開發商在「三條紅線」政策面前掙扎求生，導致信貸兩極分化。也就是說，延遲還款和債券違約可能會提高信用風險。

法國外貿銀指出，除非現時的政策風險因素有重大改變，否則港股短期表現仍然會受到相當影響。在新的監管常態下，投資者需要重新對各行各業重新估值，畢竟未來商業環境及盈利增長可能會跟預期有所不同，但這一過程仍在進行中。對於與中國相關的投資，在岸市場是一個更理想的投資場所，其行業構成更為多樣化，大部分行業較為監管中性。

星展銀行（台灣）11日舉辦2022年第一季投資展望說明，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉亦表示，受到監管政策改變影響，2021年中國部位表現不理想，建議財管戶短期對中國部位要相對謹慎，中長期仍可以長線布局，畢竟有三大因素仍可關注中國市場：1、中國市場夠大。2、資產價位相對便宜。3、監管機制的負面影響會慢慢消除，2022年布局的前題是監管政策較明瞭之後再評估。星展對於人民幣的合理匯價，估測2022年第三季對1美元將會到6.6。