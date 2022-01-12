長期投入資源扶助偏鄉學校的嘉磐慈善基金會，深知偏遠學校一直是專業師資到不了的地方，為延續孩子們對於學習的渴望，邀請享譽國際的大環藝術家－楊世豪化身傳愛大使，以「神秘嘉賓」的身份，來到松鶴部落德芙蘭小學分享大環雜技藝術，分享回歸心靈、追尋自我，莫忘初衷的真諦。

在一次次的探訪中，嘉磐深感閱讀資源對偏山小學的重要。去年榮獲世界不動產聯盟「全球卓越建築獎」的嘉磐建築團隊，延續「東方嘉磐」外觀設計的「書卷」意象，發起「您捐書，嘉磐加碼再捐10元」的公益募書行動，串連全台灣共募集超過1萬本二手繪本書，歲末之際，由嘉磐董事長魏嘉銘率領同仁，並邀請公益夥伴台中西北扶輪社代表們，一同搭上魔法德芙蘭．松鶴部落「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車，親赴德芙蘭小學捐贈超過一萬本繪本書，為孩子打造有魔力的閱讀空間。

同時響應「山中提琴手」資助需求，捐贈一把吉他、兩把小提琴、一架鋼琴、和「泰雅族美聲合唱團」2萬元獎助金，以及募書加碼捐5萬元作為課輔才藝班的助學金與師資鐘點費，將各界滿滿的愛與溫暖，傳遞到部落孩子手中，以愛傳愛，點亮部落孩子的未來！

嘉磐慈善基金會的藝術下鄉公益邀請，呼應嘉磐建築團隊「心靈建築」創立的品牌精神：「用心做好每一件事，感動自然會發生」。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示：「人生最大的安慰，是有人因為你留下的感動，讓他的生命有機會變得不同！非常感謝台中西北扶輪社多年來始終做我們最堅強的公益盟友，與基金會攜手傳遞溫暖」，偏遠小校和外界想的不一樣！孩子們很快樂，物資也還算足夠，缺乏的是外部的刺激與連結。

一年多來，嘉磐慈善基金會為了讓外界更了解偏遠小校真正的需求，不僅與古典廣播電台聯手前進深山，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，透過廣播的力量，也讓更多人聽見和認識在台灣這片土地上，所有跟松鶴部落一樣的偏遠小校所共同面臨的課題和挑戰，還有許多正在山中發生的動人故事。

魏嘉銘說，看著基金會和學校的合作成果備感窩心與振奮！無論是響應部落「尋根、融合、傳承」的「博愛國小更名為德芙蘭小學」連署活動，或是極力為了幫部落孩子打造一座「有魔力的圖書館」，所做的一切努力，點點滴滴，都令身在都市的我們，感受到隨著部落孩子一起成長的感動，因為相信「愛能到達的地方都不遠」，也期待有更多的善心人士攜手為部落孩子，築一條充滿盼望的道路。