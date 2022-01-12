【愛傳媒葉毓蘭專欄】1978年我參加救國團三民主義研究會，那時，台大三研所碩士生的龐建國是我的輔導員。認識他44年，絕想不到溫文儒雅的他，會有這麼絕決的驚天一跳。

不公不義的台灣，我生不如死⋯⋯

龐建國最後的遺言，令人不勝感慨。青春年少時的我們，在士林的銘傳山坡，一起做過復興中華，三民主義統一中國的大夢。

44年倏忽而逝，我們都在為現今政府逐步走向專制，為了勝選不擇手段的不公不義，氣憤悲傷不已。更難過的是，再怎麼荒腔走板，人民仍然買單。

龐建國的縱身一跳，是死諫，也是深沈的絕望。柏楊先生說：當人民也能感受到知識份子的痛苦時，就會揭竿而起革命了，

台灣的民主成就得來不易，絕不容毀在旦夕。龐建國的死，能不能喚醒國人無法逆料，他的愛國夢，在111年1月11日清晨碎了，我能繼續做夢嗎？能夠補破網嗎？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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