根據財政部統計，西藥零售店數7530家，去年前十月營收519億元，近年呈現店數減少，不過營業額四年成長22％，信義房屋指出，西藥店應該也經歷一波洗牌，產業連鎖化、精緻化、多元化，帶動整體營收成長，全球藥局都朝著連鎖化趨勢發展，台灣還有很大的發展空間，藥局的連鎖化與擴張，將為店面市場帶來新的活水。

財政部統計顯示，近年西藥零售的藥局店數最多在2019年3月有7558家，隨後逐漸減少至2021年2月的7485店，不過過去一年店數逐漸增加，開店數量越來越多，去年10月回升到7530店，且前10月銷售額519億元，不僅逐年增加，也創下近四年新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，藥局連鎖化成為新的趨勢，消費空間更為明亮舒適，和傳統的藥房經營方式形成強烈對比，在藥局不僅僅是購買成藥與領取看病後的藥品，大型藥局還可以買醫療器具、嬰兒奶粉、健保食品等等，加上老年化的趨勢持續，對於藥品的依賴增加，台灣正複製日本藥局發展經驗。

以上櫃連鎖藥局大樹法說資料顯示，交易占比最高的是婦嬰用品高達四成，不過毛利率約在16~17％，其次則是保健藥品約占22％，毛利率有45~48％，其次則是處方藥品、健康照護營收占比約在15％，毛利率各約約15％、27％。

曾敬德表示，藥妝市場可分健康照護型、婦嬰強化型、醫療器材型、美妝強化型四大類，全球藥局都朝著連鎖化趨勢發展，藥局的連鎖化與擴張，也為店面市場帶來新的活水。