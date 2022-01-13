一名男網友在租屋處違規抽菸，退租時被房東討8萬元的清潔費，甚至就連2個月的押金也拿不回，讓他緊張的上網求救。文章曝光後，網友紛紛痛罵菸味會滲入家具與牆壁，他的行為真的很自私。

這名男網友在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》發文，稱目前的租屋處，房東在租約明文禁止房客在屋內抽菸，但他承租期間還是違規抽菸了，而要退租時，房東請來專業公司要消除菸味，對方報價一次的工程要收費逾8萬元。

原PO說，他向房東求情會把房內清理乾淨才搬離，但房東堅持要請專業公司處理，讓他相當苦惱，求問網友，「這樣我兩個月押金是不用拿了嗎？」

文章曝光後，不少網友留言痛批，「自己找人清潔到房東滿意。都已經約定好不能抽菸了啊」、「你的清乾淨程度，絕對不是不菸族的清乾淨，那種菸味滲進家具布料牆壁裡，你自己有在抽菸的根本沒感覺」、「房東所有要求全部合理」。

還有網友指出，房東找來的清潔公司開價很合理，因為菸味會吸入裝潢、家具、家電、冷氣管線與牆壁漆面，舉凡屋內可視與不可視之處都會受影響，更不是清理就能保證完全消去氣味，要原PO記取教訓，畢竟這樣的行為真的很自私。

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