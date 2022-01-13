租屋族為了省錢，會選擇公用衛浴的雅房來省租金，但有網友在租屋網站發現台北古亭一間「半套雅房」，月租8500元，竟把陽台門框拆掉，角落用簾子圍起來直接變浴室，讓他大酸「好有創意，台北天龍國的賺錢創意！」連網友看到也搖頭，「冬天在這房子洗澡會中風吧」、「這樣8500，跟睡公園差不多啊」。

雅房的陽台變露天浴室，讓網友直呼洗澡會冷死。(翻攝自爆料公社FB)

一名網友日前在臉書「爆料公社」發文，指出這間半套雅房位於北市捷運古亭站附近，是新上架的租屋，標榜「拎包入住」、「無敵景觀」，月租8500元，含水費、管理費，但這間半套雅房的格局把原PO嚇壞，不只房間內家具老舊，連浴室也設在陽台，僅有一個浴簾遮蔽，而冷氣機則在陽台外面，電熱水器在室內冷氣機的洞口，讓原PO傻眼「好有創意，台北天龍國的賺錢創意！」

從照片中能看到，浴室的位置應該是原本放洗衣機的地方，現在加個熱水器，蓮蓬頭就變淋浴間，為避免洗澡被鄰居看光光，窗戶還加裝一個窗簾。

對此，網友看到後也傻眼：「這還要8500元？」、「今天這個低溫，在這房子洗澡會中風吧」、「我光電費就繳死人了，看看這冷氣，非常耗電」、「傻眼！馬桶在哪」、「我以為在開箱牢房」、「原來是租房，我以為是監獄」，但也有人認為「蠻聰明的，只是貴」、「笑死，最佳住宅改造王」。