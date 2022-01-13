電源管理IC大廠力智（6719）13日以每股589元掛牌上市，盤中一度大漲37％，衝上808元的高峰，終場收在800元，等同於每個中籤戶大賺21.1萬元，不受到大盤平淡影響。法人指出，由於電源管理IC市場2022年將維持暢旺水準，且力智Vocre產品線並可望續搭GPU熱潮，全年營運將再創新高峰

力智13日掛牌上市，開盤瞬間飆漲逾三成，盤中一度大漲37％至808元，雖然收盤價僅達到800元、漲幅35.82％，不過也讓中籤戶大賺21.1萬元。法人看好，後續若台積電法說會對2022年半導體展望釋出正面訊號，力智股價後續仍可望抱持正面看法。

法人表示，電源管理IC市場在成熟製程產能供給吃緊，加上5G、電動車對於電源管理IC需求大增，使電源管理IC市場可望維持暢旺表現，且力智目前已經成功獲得GPU大廠參考設計認證，在後續GPU市場需求續旺情況下，2022年營運再衝新高可期。