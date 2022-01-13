温昇豪、天心螢幕夫妻檔一起出席活動。（羅永銘攝）

天心開心將和老公團聚。（羅永銘攝）

律政職人劇《最佳利益》夫妻檔温昇豪、天心13日合體出席活動、同台品酩，被問到陳庭妮被胡宇威求婚成功喜訊，和陳庭妮一起合作《最佳利益2》的兩人開心直呼祝福、恭喜！天心開心表示：「恭喜！幸福美滿、長長久久。好棒喔 結婚順利！」兩位已婚過來人給準新人什麼建議？天心笑說：「過來人不敢！各憑本事啦！」温昇豪除了祝福，也說「兩人保密到家，我還跟兩人很熟，真的不知道，本來也不知道他們有在一起」。

現場記者開玩笑問温昇豪「有想過追陳庭妮嗎？」他開玩笑說「她腿那麼長，我不知道追不追得到她」，天心在旁聽了笑說「很會喔！」

温昇豪說是好事，還呼籲出席活動的酒商也來慶祝一下，如果他們要辦婚禮或私人派對，需要酒助興可以贊助。他除了跟陳庭妮合作《火神的眼淚》也剛一起拍完《最佳利益2》，跟胡宇威則曾一起在大陸無錫拍同一部戲，每晚都會聚在一起喝喝酒聊天。在家不喝酒、只有跟朋友聚會小酌的他說，當時離鄉背井，他鄉遇故知，收工後一起喝酒聊天也是人之常情。還笑說，跟陳庭妮除了殺青酒會喝，「她也去過我店裡，也是嗨咖！」

天心過兩天就要飛首爾與老公團聚，她開心地說，「事隔331天，終於可以再碰觸他！」雖然將近一年沒見到面，但她甜笑說「感情好得不得了」，還自曝跟經紀人分享前一晚發生的事，害她吐了一輪，「 昨天工作很晚，回去之後打給他，他半夢半醒說在睡覺明天一早要拍，我就讓他休息，自己先去梳洗，沒想到突然聽到噗～噗～那種熟睡時會發出的微打鼾聲，接著還聽到他睡夢中喃喃地說『I LOVE YOU』，天阿，呢喃的戲我會演了！」聽得一旁的温昇豪也做出噁心狀，誇張狂喊：「我不會演！我自嘆不如！」

天心說，平常跟老公用IPad視訊，連睡覺都不會關機，被問會有被監視器的感覺嗎？她說自己一定要穿戴整齊才能出現在鏡頭，且這是老公堅持的，「他覺得網路不安全，有時只是要跑進洗手間洗澡，他也覺得不要畫過鏡頭，會提醒我進浴室再脫衣服，不然就把鏡頭轉向」。

天心笑說，沒聽過女藝人吃男藝人的醋，接著對温昇豪抱怨起來：「有多少戲在他手上！到哪都聽到有你！都給你演就好了啦！」還說前天見一個導演，製作人就說他剛走，「我當場說，怎麼又是他！」狠虧劇中前夫「你好紅喔！讓我來沾沾喜氣！謝謝他啦，昇豪哥都有照顧我，今天活動就是他推薦夫妻檔一起，為新戲暖身！要不然他老婆那麼多，我至少要有記憶點，來個魔音穿腦、死纏爛打！」逗得温昇豪直呼：「對不起，現實生活不能滿足的，戲劇中都滿足了！」

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