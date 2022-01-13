一名純潔的女祭司諾瑪竟懷上敵國總督的孩子，卻也因此背叛自己的人民，與此同時，總督卻同時劈腿另一名女祭司，這個祕密若被揭開，將走向玉石俱焚的結局。導演黎煥雄重現18年前在台灣上演的貝里尼歌劇《諾瑪》，融和冷戰、超現實主義，從中梳理諾瑪的愛恨情仇。

黎煥雄表示，同樣的歌劇劇本到不同導演手中，都會有不同的詮釋方式，他選擇了「冷戰」和「超現實主義」，貫穿劇中，讓歌劇看來有現代感，「女主角諾瑪等於是身處在一個『冷戰』狀態，充滿祕密，帶有一種危險的平衡感，稍有失準就會爆炸，以前有蘇聯和美國的冷戰，現在又有美國和中國的新冷戰，這部19世紀的歌劇，從現代的眼光重新看待，可找到類似的狀態。」

為此，在劇中黎煥雄安排一群演員呈現冷戰的意象，飾演一群間諜偷取蘇聯在人類史上發射的第一顆人造衛星「Sputnik」（史普尼克），黎煥雄表示，「英國人把史普尼克稱為蘇聯發射的月亮，這個月亮的意象，又可延伸到《諾瑪》裡的月亮意象，如女主角唱的〈聖潔的女神〉，就是向月光女神祈禱唱的歌曲。」

從2004年的半舞台版本到現在的全舞台演出，黎煥雄表示，不管規模大小，團隊都是把整部作品以全本歌劇規格製作，這次可看見古裝和時裝同時出現，古羅馬將軍和少女談戀愛，衣冠筆挺的男人和希臘神話裸女並置，他說，「這有一種超現實的感覺，卻也突顯了絕對的現實。」

由於這次首演後評價兩極，黎煥雄在第二場演前導聆時表示，「如果大家覺得有點多餘了，請多多包涵，不要喝倒采，我是充滿誠意、盡全心製作，或許是大家不習慣的非傳統手法，但沒有破壞原有的音樂表現。」

指揮家簡文彬表示，19世紀末《諾瑪》在義大利首演時，當時的歌劇並沒有導演，「歌劇創作者已經把舞台上要看到的內容寫完，是20世紀到第一世界大戰才開始有歌劇導演，為歌劇注入新詮釋，這次選擇跨越時空和拼貼手法，用最大的誠意將最大的想像呈現在觀眾面前，但音樂完全尊重作曲家，原封不動演出。」