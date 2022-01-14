台積電去年繳出超乎預期的財報表現，刺激台積電ADR一度暴漲近10%，盤中創下145美元的歷史新高價，反觀科技股周四遭血洗，拖累納斯達克指數表現，美股四大指數也全都收黑，市場認為，聯準會副主席提名人布蘭納德（Lael Brainard）暗示最早於3月升息，鷹派訊息使投資人擔憂增加，且布蘭納德過去是聯準會著名鴿派人物，如今立場出現改變，是值得關注的轉折點。

CNBC、路透社報導，布蘭納德出席參議院舉行的提名人聽證會時表示，「我們看到過去5年來最強勁的經濟復甦與失業率下降，但通貨膨脹太高了，全國各地的勞工都在擔心他們的薪水能走多遠。」

布蘭納德也說，「委員會已經預計今年會加息數次，而我認為，一旦資產購債計畫結束，我們就會做好展開行動的準備，當然我們也必須關注剩下時間的經濟數據。」去年底聯準會就開始加快縮減購債規模，預計在3月底完成。

報導指出，布蘭納德的談話之所以受到關注，在於她過去是聯準會著名鴿派成員，如今態度出現改變，顯示聯準會對升息的立場更為堅定，布蘭納德表示，「我們確實有一個強大的工具，隨著時間的推移將透過這個工具來降低通膨，我們確實有聽到受薪家庭對於通貨膨脹的反饋。」

美股四大指數全都收黑，道瓊跌176.7點（或0.49%）收在36113.62點，納斯達克指數下挫381.58點（或2.51%）收在14806.81點，標普500指數跌67.32點（或1.42%）收在4659.03點，費半指數跌89.37點（或2.29%）收在3811.84點。

科技五大天王表現全都不理想，蘋果下跌 1.90%，Meta（原FaceBook）挫2.03%，Alphabet跌 2.01%，亞馬遜慘摔2.42%，微軟大跌4.23%。此外，特斯拉也重挫6.75%，支付商paypal也跌逾3%。