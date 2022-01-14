台南市政府為吸引全台旅客留宿台南，去年9月推出的「台南好康券」，迄今發行量已將近150萬張，市府打鐵趁熱加碼推出「台南夜市券」，每張面額50元，發送日期將從1月17日至2月6日止，每日限量發送500張；其中，2月1日至2月5日每天加碼再多送300張，共計1萬2000張，可至全市10處夜市消費抵用，抵用日期至2月16日，歡迎前來台南住宿迺夜市。

市長黃偉哲表示，「台南好康券」的使用滿意度超過8成，鑑於寒假及新春假期將至，市府再加碼贈送「台南夜市券」，只要前來台南住宿的遊客，均可登錄下載電子免費乘車券，並於限定期限內免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，還可享有「食宿遊購行」逾600項優惠，以及領用「台南夜市券」至限定夜市消費抵用，希望吸引更多遊客前來台南安心旅遊。

市府觀光旅遊局長郭貞慧指出，「台南夜市券」發送日期將從1月17日至2月6日止，民眾只需掃瞄「台南好康券」票面專屬QR碼，輸入2021台南好康券流水編號，即可獲得「台南夜市券」ibon兌換序號1組，再至7-11 ibon機台兌換實體票券，每張面額50元，即可至全市限定夜市攤位消費抵用。

郭貞慧還說，「台南夜市券」可抵用的夜市，計有：大東夜市、武聖夜市、花園夜市、安平區新永華夜市、玉井區玉井夜市、永康區復華夜市、新營區中華路夜市、東區仁和夜市、北區小北成功夜市、新市區新市傳統夜市共10處夜市。

市府經發局長陳凱凌也提醒，不要忘了在台南消費只要滿100元，即可至台南購物節網站登錄發票，目前發票登錄金額已超過80億元，市府準備3房的房子1戶、進口汽車，另加碼豪華遊艇2天1夜住宿，還有上百個聲寶小家電獎品提供摸彩。