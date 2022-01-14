配合政府嚴打酒駕「酒駕零容忍」政策，法務部行政執行署指示全國13個分署針對酒駕、交通違規裁罰案，在14日同步強力執行。執行署統計，在全國為期1個月的強力執行，共追討2億8643萬多元，其中酒駕案件，全國共追討2647萬多元，總計查封土地936筆、建物222間，成果斐然。

行政執行署表示，為貫徹交通正義、維護民眾行的安全，繼日前推動第1波專案執行後，自今年1月起再推動第2波專案，統計自去年11月15日起至今天為止，全國13分署執行違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件、滯納ETC國道通行費案件，總計執行2億8643萬8839元。

其中針對酒駕案件，全國13分署執行金額合計2647萬5906元，另總共查封土地936筆、建物222間、汽車91輛、機車24台、動員4477人次及實施現場執行2426次。

執行署強調，日後仍將持續擴大執行，從嚴從速辦理，遏止酒駕行為，保障人民生命、身體與財產安全。

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