距印度共和國日不到兩週，首都德里警方在一處花市發現土製炸彈，所幸未釀事故，安全單位現已展開調查，並加強巡邏轄區內可能被攻擊的目標。
德里警方上午11時左右接獲報案，稱在加吉普爾（Ghazipur）花市發現可疑手提包，反恐大隊前往查看，證實是簡易爆炸裝置，約重1.5公斤，足以造成重大傷亡。
警方疏散人群，確認已無其他威脅之後，把爆裂裝置帶到郊區引爆。
印度News18電視台述消息人士報導，手提包被放置在人潮眾多的地方，試圖造成最大破壞，犯案者可能企圖在1月26日印度共和國日之前，發動恐怖攻擊。
德里安全相關部門已開始對此案展開調查，並調閱周遭監視器，追查犯案者身分。此外，所有安全單位已提高警戒，加強巡邏可能遭受攻擊的目標。
初步調查顯示，炸藥主要成份為RDX（旋風炸藥）和硝酸銨，可使用時鐘或手機引爆。
印度共和國日是紀念現行印度憲法生效的日子，完成從自治政府過渡到獨立共和國的進程，也就是印度國慶日。（編輯：周永捷）1110114
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