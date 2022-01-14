喜歡玩就把玩發揮到極致！天下文化14日在松山車站3樓蔦屋書店舉辦《放手讓孩子飛》新書分享會，邀請亞太美國學校4位學生分享跳脫傳統教育框架後，如何找到自己的興趣並成為一生志業，有人把「玩」發揮極致成為工作的助力，有人則是把「愛吃」轉化成自己的廚師專長。

亞太美國學校畢業生林皓雯目前是Google舊金山分公司的AM經理，她說，從小就是喜歡玩，因為不太會死背東西，成績常常吊車尾，但朱家明校長沒有放棄她，反讓她在各種領域發揮自己專長，例如她在啦啦隊擔任領導人，學習組織能力。

校長看中林皓雯特性，請她籌辦學校第一屆模擬聯合國，這些都是以前沒有做過，必須自己從無到有籌辦，林說，這些不是學科以外次要的東西，而是學習的部分。

「學校教我努力培養自己的天份，迎接任何挑戰」林皓雯說，學校給他們的觀念就是成功更有不同的路，而不是前人走過的其中一條、兩條，也讓她對世界產生好奇，反而有動力想要念書。

而在球鞋設計界闖出一片天的陳思翰則說，很感謝那時候的朱校長，學校就像一個跳板，讓他走出世界吸收更多知識、看到很多人，雖然不是朱校長的小孩，她卻對我們永不放棄。

目前在餐廳擔任主廚的孫毅安則說，朱家明校長算是他第二位母親，在台灣教育上，大家都認為他應該變成醫師、律師或是會計師，但他成績比不上別人，讓他非常迷惘，但朱校長常常跟他對談，調整他的方向。

「想來想去我最愛吃」孫毅安說，他自認自己什麼都不好，數學不好、化學不好，但朱校長「當頭棒喝」要他做喜歡做的事，他發現自己真的很愛吃，也開始努力朝這個方向去做，並慢慢找到自己的人生志業。

CF Media 數位行銷總監盧冠言也分享，他當時從另外一所美國學校進到亞太美國學校，校長不斷推動他們去做各種事，他從國三加入學生會最後成了學生會長，也做過很多專題任務，遇到失敗就再嘗試，也是他現在創業過程最受用的能力。