在感情中，任何事情都可以做為兩人感情是否適合的評判標準，如果兩人交往時間長了，甚至也會將對方的家庭視為兩人是否合適的關鍵；近期有名男網友在臉書社團「靠北女友」發布貼文，表示自己在連假時被女友找去家中聚餐，在吃完飯後，對方就提議要打麻將消遣，但他也因為這一場麻將，讓這段感情以分手收場。

雙方翻桌怒嗆以分手收場。(圖/截取自臉書靠北女友my girl)

原PO表示，自己在連假期間被女友找到家中聚餐，在酒足飯飽後，對方家長便提議要打麻將消遣；但打了一將之後，對方父親卻沒有胡過，甚至連放9次槍，對方弟弟也是不斷放炮，全場只有自己獨贏三局面；沒想到在第二將時，原PO運氣好到連莊16次、中間還攔截對方爸爸胡牌3次，因而也激起對方心中怒火，開始摔牌罵髒話，讓原PO覺得對方牌品實在是太差。

直到最後一圈時，原PO一把「小三元自摸」讓對方爸爸急得跳腳，質疑原PO是否做牌，當下原PO因情緒上來，直接回覆對方爸爸「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」；此話一出，也讓對方翻桌怒嗆「以後別來我家⋯這種贏錢囂張的人以後會落魄撿角」後，便被原PO女友支開，但原PO也不甘示弱回覆「真的是笑死人，現在人技不如人，嘴上倒是很神」；而原PO在離開後，收到女友的訊息表示要分手，並發文詢問網友自己是哪裡做錯，文末也帶有嘲笑語氣表示「打個300/100輸那2萬多該該叫成那樣真的可悲」 。

和不熟的人打麻將，為了不傷和氣建議適當放水。(圖/取自達志影像)

貼文發出後，網友也紛紛表示「你也不遑多讓呀，都知道是女友爸爸還口無遮攔」、「賺了兩萬多分手費」、「一邊翻臉，一邊贏錢還要贏話，看不出來哪邊牌品好」、「要是我就從頭放到尾了」、「不會做人，白目」、「若真想一家親，還是會放水給女方家…」；但也有網友覺得這是創作文，表示「連16才贏二萬多你有沒有打麻將過」、「非常爛的幻想文」、「連16？米吉小三元？做夢484，你沒有女朋友啦！」。

打麻將是不少台灣人在逢年過節及平時閒暇之餘的休閒喜好，會透過小賭怡情來和親朋好友聯繫感情，但如果因為打麻將而傷了家人或是情侶、朋友間的感情，似乎也是件得不償失的事情，甚至是還不熟悉的家庭及朋友，有時候適當放水也會讓對方覺得你很會做人喔！