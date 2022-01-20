游安順稱拍攝月曆有回到三十年前拍宣傳照的感覺。（三立提供）

三立新八點台劇《一家團圓》預計年後接檔《天之驕女》，新劇故事主軸描述每個家庭都有各自的難題，他們在婚姻、感情、家庭中受挫又成長，但不管經歷多少風浪，永遠會有一扇名之為「家」的大門為他們開啟。《一家團圓》演員網羅陳淑芳、游安順、林嘉俐、張鳳書、翁家明外，還有張瓊姿、何如芸及陳冠霖與李燕等人。

陳淑芳與游安順有金獎加持，被製作單位稱為「雙金」神主牌之一的陳淑芳，這次在劇中飾演一位有傳統美德的阿嬤，口頭禪是「勤儉才有本」，即便年紀已經這麼大，熱情又雞婆的阿嬤總會忍不住去兒子（游安順）與媳婦（林嘉俐）經營的湯圓店幫忙備料，但大家都捨不得她勞累，所以總是派出最討喜的曾外孫來陪阿嬤，以免她老是閒不下來。

而這次為了這群資深演員加入演出，特別為他們拍攝了虎年年曆為宣傳打頭陣，陳淑芳表示自2012年《天下女人心》後就離開三立，很開心這次三立再度找她來回娘家拍八點檔，該劇將在年後正式開拍。陳淑芳也說今年過年比較不一樣，因為疫情關係，在元宵之前沒有特別安排春遊計畫，剛好接了新戲，除了過年回家團圓外，也可以在公司與其他演員們團圓。

陳淑芳說在她記憶當中，三姊弟過年都要回家祭祖，有趣的是媽媽都會問媳婦「會不會打牌」？「會不會喝酒」？因為媽媽都會特別交代除夕夜要通霄打麻將，絕對不能睡覺。圍爐完媽媽就會趕緊要大家分工收拾，接著就開始打牌，有時打到初一早上十一點再去拜天公，燒完香、放個鞭炮又開始繼續打。在媽媽過世後到現在她還是延續這傳統，過年期間打麻將玩的很小，頂多五十元而已。

陳淑芳笑說小時候覺得過年好玩，現在倒是覺得天天像在過年。提到過年紅包，陳淑芳說：「我是給出去的紅包比較多，都賠錢！」不過收到兒子、兒媳婦或孫子包的紅包都意思意思拿一下而已，但還是很開心。

游安順這次飾演雙料影后的兒子好開心，提到拍攝月曆讓他感受到負擔，為此還特別跑去買件金光閃閃衣服，不過他也笑說拍攝過程蠻有趣的，有回到三十年前拍攝宣傳照的感覺。

游安順一到拍攝現場，就展現活潑的一面，為了展現帥氣，還做了好幾次地板動作來給攝影師捕捉最帥氣的畫面，但沒拍多久就把體力用盡，笑說：「拍時尚照不容易，要擺一些高難度的姿勢，就發現自己年紀大了，是需要先好好暖身！」