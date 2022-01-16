行政院長蘇貞昌14日上任滿3年，成為總統民選後任期最長的行政院長。先前遭蘇貞昌當面嗆「不要臉」的國民黨立委鄭麗文，整理出蘇貞昌的就任成績單，並請蘇貞昌堅守崗位，不要一言不合就推卸、震怒，光靠嘴巴是不會有政績的。而對於行政院長就任三周年，鄭麗文點評「有待加強」。

鄭麗文在臉書指出，2020年5月，蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院進度時，質疑醫院院長「連車位幾個都搞不清楚？」卻不清楚自己有一年都沒有召開治安會報，無自知之明，扣分！

包括2020年7月，政府發放三倍券，蘇貞昌買漫畫給孫女，卻被踢爆打了行政院統編，當時蘇回答：「有人多事、多此一舉，還去打什麼統編？」2021年1月，面對萊豬問題，蘇貞昌表示，「台灣人很聰明的啦，一吃就知道！」2021年6月，面對外界質疑疫苗採購及施打進度，蘇貞昌回應「你買不到雞腿會怪自己？」2021年8月，視察彰化縣淹水災情時，蘇貞昌脫口說出「天公伯很公平，人做得好沒淹、做不好就淹」。鄭麗文認為蘇貞昌無自知之明、推卸、千錯萬錯都是別人的錯、失言，都應該被扣分。

此外像是蘇貞昌說的，「美國連太空人都吃萊豬」、「買口罩要排隊，買早餐也是要排隊」、「希望大家多講好話，多做好事」、「3+11沒有證據是疫情破口」，鄭麗文說，這也是扣分扣分再扣分。

鄭麗文表示，蘇貞昌講不贏就硬拗，獨斷的風格讓人十分頭痛，失言風波也不見他出來道歉任何一次，面對台灣許多爭議，在行政院長身上更看不到解決根本問題的政策！更別說行政院長還會大吃「震怒丸」。至於行政院各項會報都沒開，蘇貞昌還可以就任三年不下台，鄭麗文酸說「真是YYDS（永遠的神）」、「跟蔡英文的施政成績一樣是零分！」