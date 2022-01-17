行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會報並表示，農曆年節將至，過年期間國人將有大量的換鈔需求，會請相關單位督導，做到清潔消毒措施，保護臨櫃客戶及第一線員工。

指揮中心指出，全球疫情受Omicron病毒影響，亞太多國病例迅速增加，預料國際疫情還會上升。國內部分，因機場疫情，衍生的銀行、餐廳、工廠及校園傳播，造成周邊社區疫情傳播風險上升，建議除應嚴守邊境、落實檢疫外，要再提升疫苗覆蓋率、追蹤管制。

指揮中心說，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.68％、第二劑為72.27％、基礎加強劑為0.3％、追加劑為6.66％，已施打約3737萬人次，其中12-17歲已接種第二劑之學生，截至1月16日止約為82.7萬人次，年齡層戶籍人口接種率為70.6％。

指揮中心表示，中央Covid-19疫苗預約系統已於上週重新啟動，今日開始進行第19期的施打，明日開始第20期的預約，希望預約系統的重啟能使施打作業更為順利。

蘇貞昌指出，1月21日即將舉行的大學學測，請教育部及指揮中心密切聯繫並緊密配合，透過考場與試場的防疫與分流規劃，務必採取最高規格的防疫措施，保護考生並使其能夠順利應考。

蘇貞昌說，除了各地要落實實聯制、人流管制外，對於公共場域的清潔消毒措施，建議採用一次性或拋棄性的清潔用品，減少並降低風險。

蘇貞昌表示，有關近日銀行行員染疫事件，除要求各公股行庫加強防疫措施外，金管會也持續協助金融業從業人員，提升疫苗施打比率。因過年期間，民眾有大量換鈔需求，將起相關部會做好清潔消毒措施，保護臨櫃客戶及第一線員工。