中央疫情指揮中心今天（22日）公布國內新增82例本土病例，當中絕大多數是與桃園亞旭電腦群聚相關，也有部分與高雄港相關。國民黨台北市議員游淑慧指出，連衛福部疾管署的網站圖表，都要搞雙標。去年每天下午2點，就看到指揮中心不斷公布點名雙北病例數；今年在圖表上卻不再點名本土病例發生在哪個縣市，把桃園和高雄保護得好好的。

游淑慧22日在臉書貼文表示，台北市副市長黃珊珊證實「昨晚接到衛福部長陳時中來電，商借劍潭收住桃園輕症確診者，和台北市長柯文哲商量後，同意收住56位。」我們不知道桃園的收治能量出了什麼問題？但台北能幫上忙的，一定會努力，希望所有患者早日康復。不過指揮中心欠雙北市民一個公道和道歉。

游淑慧指出，去年每天下午2點，我們就看到指揮中心不斷公布點名雙北病例數，讓雙北市一直承受責難。搞到綠營民代和側翼還羞辱指責「全台灣在陪雙北三級警戒」。但今年體貼的指揮中心卻在圖表上再也不點名本土病例發生在哪個縣市，把桃園和高雄保護的好好的，甚至連衛福部疾管署的網站圖表，都要搞雙標。

游淑慧點出，9個病例的雙北，硬是要跟117個病例的桃園畫成一樣的深紅區、一樣的嚴重。同一套系統，如果查詢範圍只有北區，34例以上才畫為深紅區，新竹市5例，就完美的被排除掉了。但若把查詢設定為全國，變成4例以上就畫為深紅區，台北、新北立馬也成為深紅區一員 。她不禁酸說。人的心都是偏的，但陳時中的心偏到後背去了，疫情發生大家都揪心，但衛福部為什麼還有心思搞這些？衛福部做圖、做程式的人，真辛苦。