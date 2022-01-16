台南市梅嶺風景區花季紫牡丹接棒。(許鴻文提供／劉秀芬台南傳真)

台南市梅嶺風景區山櫻花已開2成。(許鴻文提供／劉秀芬台南傳真)

台南市梅嶺風景區山櫻花已開2成。(許鴻文提供／劉秀芬台南傳真)

台南市梅嶺風景區大湖桶福來梅園等中低海拔區還有梅花可賞。(陳居峰提供／劉秀芬台南傳真)

台南市的梅嶺風景區梅花季已到尾聲，梅峰古道花季接力登場，除了早開的山櫻花之外，還有山茶花、杜鵑花，以及滿山遍野的紫牡丹陸續綻放，遊客本周末起上山賞花，除了中海拔區還有梅花可賞，愈接近農曆年假期，梅峰古道山櫻花、紫牡丹花況愈佳。

梅嶺梅花花季接近尾聲，高海拔梅園多數花已凋謝，梅樹嫩芽已萌發，點綴少許晚開的白色梅花，中海拔大湖桶、梅嶺資訊站附近還有晚開的梅花可賞。

有別於前兩周末賞花人潮盛況，15日上梅嶺賞花人數大減。台南市警察局玉井分局表示，山上停車場上午前停車位充裕，因此未實施單線管制措施，15日搭乘接駁車民眾也從上周的近千人減少為400多人。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，梅嶺高海拔區梅花、山茶花已開到尾聲，本周起由紫牡丹接棒，梅峰古道沿路種植約3萬多株紫牡丹，每年開花4次，分別在1至2月、5至6月、7至8月、10至11月，1至2月氣候合適，花況最佳，有時可開到清明前，農曆年假期來賞花最合適。

此外，梅峰古道沿路也種植近千株山櫻花，目前已開花2成，洋紅花風鈴木持續盛開。本周起前往梅嶺，人車較不擁擠，可以優閒自在健行賞花，再到餐廳品嘗梅子雞、薑黃雞等美食，回程時可再帶些楠西楊桃、棗子特產，物美價廉又可助在地農民產銷。