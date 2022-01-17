巧克力的基本原料為可可豆，可可豆經壓榨、去除部分可可脂後，再經過磨碎就成為可可粉。因為可可粉具苦味，所以通常會將不同配方的可可粉、可可脂，再加上糖及脂肪，調製出各種風味的巧克力。

可可豆原產於南美洲亞馬遜河流域，古代的瑪雅人稱可可豆是「神的食物」，是節日慶典的供品之一，當時僅將可可粉加上水和辣椒飲用，是被作為食用的藥材來使用，認為巧克力可以抗拒疲勞。而後由西班牙人帶回歐洲，並在歐洲掀起一陣狂潮，逐漸風行全球。

●抗氧化效果佳，對心血管有益

現今巧克力已晉升為精緻與時尚的美食，不少老饕醉倒於它細緻絲滑的香濃口感，但是口腹之慾所帶來的高熱量，卻也常讓重視健康與身材的人士陷入兩難。

但是，近年來愈來愈多的研究，重啟巧克力對健康上的價值。臺安醫院營養師劉怡里指出，巧克力不但含有蛋白質、可可鹼、類黃酮及鈣、磷、鉀、鎂、鐵等幫助新陳代謝的重要元素，也含有維生素B1、B2、E等成分。

劉怡里指出，不少女性會在經期時會吃些巧克力舒緩經痛，這就是與巧克力中所含的鎂有關。鎂、鈣等礦物質及維生素B群可放鬆肌肉、舒緩疲勞、避免緊張，並且有安神、抗憂鬱的作用。而可可鹼可使血管擴張、中樞神經興奮、利尿，所以食用巧克力會有振奮精神的效果。

●心情低落時，吃巧克力提振情緒

此外，也有人認為巧克力經人體的轉化代謝後，會形成多巴胺，多巴胺就是腦內啡，可以讓人的胃口變好、心情變佳，所以，很多人習慣在心情低落時，會想要吃塊巧克力，也有許多憂鬱症患者常靠著吃巧克力，來提振情緒。但是提醒，吃過量巧克力將會消耗體內維生素B群，引起經期更不舒服的感覺，所以，適量攝取並選擇可可粉比例高的黑巧克力，才是適合的。

而現今的研究更關注在黑巧克力對於心血管的助益，並且肯定它對於心血管的預防與保健效果。因為它富含多種類黃酮，具有強大的抗氧化效力，可改善血管的內皮細胞、降低血壓，並且能預防凝血，促進血液循環，減少動脈阻塞。

●吃黑巧克力，對健康才有幫助

劉怡里表示，黑巧克力一般是指可可純度在60％以上、乳質含量低於12％的巧克力。許多研究證實黑巧克力有助於身體健康。

2006年哈佛大學研究指出，巧克力具有降血壓、抗發炎、抗血小板凝集、增加高密度膽固醇、減少低密度膽固醇的氧化作用等，可降低心血管疾病的風險。研究中給予抽菸者40公克黑巧克力（可可含量74％），發現食用後2小時內可快速改善血管內皮細胞和血小板功能，並持續8小時。

而根據德國的研究顯示，每天攝取1小塊黑巧克力（6.3公克，可可含量50％），8週以後，可使患有前期高血壓的老年人，其平均收縮壓及舒張壓下降，並可以讓血管擴張，使得高血壓的發生率下降18％。

研究者認為，可可含有極豐富的黃酮類化合物和兒茶素，可以改善血管內皮細胞的一氧化氮的釋放，進而使血管肌肉放鬆，因此能降低血壓，減少血小板的黏著力，使得心肌梗塞和中風的發生機率下降。

而最近美國則發表一項調查，發現常吃巧克力又有運動習慣的人比較瘦。研究團隊調查1千位民眾的飲食習慣，發現一個星期吃5次巧克力的人，跟完全不吃的人相比，體重可以減少2.3到3.2公斤。

●白巧克力，反而易發胖

由於黑巧克力的抗氧化效用，也有研究認為它具殺死癌細胞的功效，針對上述關於巧克力的諸多研究，劉怡里再次強調，目前醫學上較能確定的是黑巧克力中的抗氧化成分對心臟病的預防及心血管疾病的保健效果，其他如瘦身、抗癌功效，則需留待更多研究來證實，但是最重要的是，如果民眾希望得到巧克力的保健功效，那就一定要選擇黑巧克力，而且適量就好。

劉怡里強調，只有可可純度高的黑巧克力才具有上述的健康作用，上述的保健效果都來自黑巧克力的可可，也就是可可粉含量愈高，則其類黃酮、多酚類等抗氧化物質就會更高，所以心血管疾病患者，可以每天食用一片濃度65％以上的黑巧克力。

但是其他種類的巧克力，如牛奶巧克力或是白巧克力的保健功效就會大打折扣了。以牛奶巧克力而言，至少混和了10％的可可脂和12％的牛奶，可兼具牛奶的香醇，但也因為其中較容易攙入添加物，可可量相對較低且口感偏甜。

白巧克力則是不含可可粉的巧克力，它的成分其實只有可可脂和牛奶，所以呈現乳白色，所以也沒有可可粉所含的有益物質。而且它的糖分、熱量較高，是較容易發胖的食物。