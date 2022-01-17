樹林科技工廠狂燒170坪 新北70輛消防車灌救 07:532022/01/17 中時新聞網 張達智 、中時、 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林區味王街一處科技公司工廠16日深夜發生火警。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樹林科技工廠狂燒170坪 新北70輛消防車灌救（記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 工廠全面燃燒，新北市消防隊派遣70輛消防車、出動195人灌救。（新北市消防局提供） 新北市樹林區味王街一家鐵皮工廠16日晚間9時57分傳出火警，警消獲報前往救援，發現現場為精密科技公司的2層樓連棟鐵皮工廠，已全面燃燒，新北市消防隊派派出70輛各式消防車、出動195人全力搶救，晚間10時53分火勢侷限，23時10分火勢控制，23時21分火勢撲滅，總共燃燒4間鐵皮廠房、燃燒面積約170坪，所幸無人傷亡，詳細起火原因有待進一步調查釐清。 樹林工廠全面燃燒 出動70輛消防車搶救 新竹科技工廠失火飄惡臭 消防急出動灌救 #樹林 #火災 #鐵皮工廠 #科技工廠 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化慶祝119消防節 親子闖關寶貝消防員吸睛 19:472022/01/15 社會 國1台南段轎車互撞成2火球 驚悚火勢畫面曝 7大1小急逃 19:362022/01/16 社會 空拍照曝光！新竹致佳科技狂燒9小時 廠房堆化學品恐坍塌 15:062022/01/16 社會 金融保險業國泰人壽 超前部署 用科技打造3S服務 04:102022/01/15 產業特刊 新竹縣警消挽袖捐熱血 表彰119績優人員 12:592022/01/16 寶島 北市消防局與樂高跨界合作 舉辦Fun心擁幸福防災宣導活動 22:552022/01/15 社會 31年義消病故 警消兒子代領楷模獎牌 17:032022/01/15 寶島 台東金峰鄉民宅火警 1名年約30歲男死亡 22:392022/01/16 社會 科技公司餐會4接待高衩辣妹走紅 網友神到完整IG了 10:102022/01/15 娛樂 半導體成箭靶 科技戰方興未艾 04:102022/01/15 全球財經 南市防火防災宣導 黃偉哲體驗撲滅起火油鍋 16:392022/01/15 寶島 社會熱門新聞 新娘大跳性感豔舞迎新郎 遭一掌推飛吼「不娶了」 網譏：不識貨 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 媳婦「拒當傭人」把婆婆逼出一身病 妯娌決裂曝家中惡行 - 社會 嫩妹喝斷片倒路邊 一早醒來「褲子沒了」蹲地爆哭找媽媽 - 社會 夫帶5歲兒「療傷」失戀學妹 3人走進家門讓妻目睹氣瘋 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。