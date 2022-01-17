樹林科技工廠狂燒170坪 新北70輛消防車灌救（記者爆料網）

工廠全面燃燒，新北市消防隊派遣70輛消防車、出動195人灌救。（新北市消防局提供）

新北市樹林區味王街一家鐵皮工廠16日晚間9時57分傳出火警，警消獲報前往救援，發現現場為精密科技公司的2層樓連棟鐵皮工廠，已全面燃燒，新北市消防隊派派出70輛各式消防車、出動195人全力搶救，晚間10時53分火勢侷限，23時10分火勢控制，23時21分火勢撲滅，總共燃燒4間鐵皮廠房、燃燒面積約170坪，所幸無人傷亡，詳細起火原因有待進一步調查釐清。