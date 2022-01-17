台中市霧峰區一處鐵皮工廠17日上午發生火災，中市消防隊員佈水線搶救。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

台中市霧峰區一處鐵皮工廠17日上午發生火災，中市消防隊員佈水線搶救。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市霧峰區五福路一處鐵皮廠房，17日上午10時52分發生火災，由於工廠內多易燃物，火勢猛烈繼而延燒4間鐵皮廠房，所幸當時員工都已撤出，無人員傷亡，台中市消防局獲報出動6個分隊，50多名消防人員到場搶救，火勢在1個多小時後撲滅，詳細火災原因，由火調人員鑑定釐清中。

台中市消防局17日上午10點52分接獲民眾報案，指稱霧峰五福路工廠起火，已進行初步滅火中，請求消防局協助滅火，消防局立刻派遣溪湳、大里、勤工、國光、烏日、十九甲等分隊及第三大隊，出動消防車22輛、救護車1輛、人員共54名到場搶救。

溪湳分隊前往途中，就回報看到大量濃煙，等消防人員抵達後，就發現，已有4間連在一起的金屬加工廠起火燃燒，消防人員立刻佈水線搶救，並將火勢侷限於四間廠房，無再延燒疑慮，現場消防隊於11時31分回報火勢控制，並在11點52分撲滅。

台中市消防局指出，現場4棟工廠皆為連棟1樓鐵架烤漆浪板結構之建築物，總燃燒面積約400平方公尺，所幸員工在火災之初，皆已逃離火場，無人員傷亡，財物損失、起火原因仍在鑑識調查中。