隨著美股在上周末進入財報季，本周市場關注重點將聚焦於第四季業績表現，一般預料對經濟情勢敏感的類股，其第四季獲利表現可望優於科技股。這個價值股和周期型股票表現將優於科技股的看法將在本周接受考驗，此外，投資人也將直接看到企業如何應對通膨壓力。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）年成長率達到7%，創下近40年新高。該國消費者通膨已連漲19個月，且過去3個月的年漲幅都超過6%。

瑞士信貸美股首席策略師Jonathan Golub表示，去年第四季美股盈餘估將較前一年同期成長20%，企業也可能優於這個預期，成長力道或可達到25%～30%。

根據Refinitiv出具的IBES數據，標普500指數成分股2021年第四季獲利估將較2020年同期成長22.3%，雖然遠不及2021年第一季的年增52.8%、第二季的年增96.3%和第三季的年增42.6%，但仍屬強勁。根據Refinitiv DataStream調查，去年標普500指數成分股全年獲利預估成長約50%。

Golub表示，所有類股的表現都可能比科技股好，他估計標普科技股上季盈餘僅成長11%。市場的獲利預測調整亦有利於周期型產業，自去年9月以來，周期型股票的獲利增長預測上修了9.5%，而科技業的獲利成長預測則下修1.6%。Golub並表示，不只是現在，能源、原材料、工業等舊經濟類股之後幾季的獲利成長表現也會好很多。

標普原材料股上季獲利估成長62%，工業股獲利估增長52%。自經歷2020年的衰退之後，能源股上季盈餘估已大幅成長。排除網路零售業後，非必需消費品類股上季盈餘估將成長33.9%，亦被視為周期型股票的金融股上季獲利估僅成長2%。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，美國10年期公債殖利率若出現劇烈震盪，科技股仍將持續受到影響。

上周五晚些時候美國10年期債息約來到1.79%，略低於近期創下的高點1.8%。

數家華爾街大行在上周五公布財報，進入本周之後，美股財報季將開始逐漸迎來高峰期，高盛、Travelers和美銀等金融機構、網飛、消費品巨頭寶僑，以及JB Hunt Transport Services、聯航和聯合太平洋鐵路等運輸業，都將在本周發布財報。

雖然花旗、富國銀和摩根大通上周五發布的財報優於市場預期，但股價漲跌互見，摩根大通提出的展望令人失望，同時對薪資通膨等不利因素發出預警，上周五股價重挫逾6%。

花旗集團上季獲利驟減26%，股價收跌1.32%。富國銀行獲利增長意外強勁，股價上漲3.53%，成為金融股唯一的亮點。

由金融股領跌，上周五道瓊指數收黑，但在科技股帶頭反攻下，標普500指數和那斯達克指數午後強勁反彈，終場以小漲做收。台積電ADR再創新高，帶動半導體股走強。

上周五道瓊指數收跌0.56%，為35911.81點。標普500指數收漲0.08%，為4662.85點，盤中一度跌近1%。那斯達克指數漲0.59%，收在14893.75點，盤中一度下跌0.8%。

上周道瓊指數累計收跌0.9%，標普500指數跌0.3%，那斯達克指數周線跌0.3%。

周一（1月17日）美國適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。

由於聯準會官員在美東時間1月25日展開為期兩天的決策會議之前進入靜默期，因此在本周這僅剩的4個交易日，美國公債市場可能會較為平靜一些。