近期高成長的科技股遭拋售，引發科技股多年牛市是否已經結束的疑慮，富達國際認為，科技股近期震盪，但基本面仍穩定。

富達國際表示，現今消費者、企業和政府部門對科技產品和解決方案的需求是實際存在的。部分個股確實存在估值過高的情況，因此，需要避開一些基本面較弱、投機性較強的個股。在貨幣政策相對緊縮期間，意味著整個產業的整合力度加大，資源充足的大型企業反而可以在此時主導未來創新的發展，因此，持續看好部分基本面良好的大型科技股。

富達認為市場對於特定科技領域的需求，將加速產業的發展。例如，雲端可能受到大型網路平台投資所驅動，預期是一大具發展性的領域。此外，元宇宙的概念，在長期而言是相當耐人尋味的主題。Meta（Facebook）一直是這個概念的信仰者之一，從2014併購VR廠商Oculus為元宇宙的開發訂下基礎即可看出端倪，現在又承諾將投入一百億美金進行元宇宙相關開發，預期將帶動其他企業跟進。

另由於產業對於更有效率的使用能源並降低能源浪費的需求，因此，富達國際表示，自動化科技成為工業、原物料業及能源類股的重點之一。同樣地，電動車的發展及充電樁的設置，使得半導體業及電子零組件業扮演關鍵的角色，在特定情況下也帶動終端的汽車廠商，提供相關產業不少潛在的投資機會。此外在雲端領域看到結構性成長，預期其表現將持續優於其他資訊科技領域。