農曆年前年貨買氣增溫，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網拜年必備食品禮盒買氣年增80%，隨著農曆春節將至，春節置辦商機可望為富邦媒1月營收挹注動能。

農曆春節將至，年貨買氣湧現，momo購物網「2022年節伴手禮消費指標榜」，其中「涮嘴零食」、「保健食品」、「沖調飲品禮盒」為三大重點趨勢；根據統計，momo購物網拜年必備的食品禮盒買氣年增80%。

為歡慶新年將至，momo除了推出《狼吞虎嚥慶新年》即日起至1/31集結百大禮盒優惠5折起，同時祭出《虎購讚年貨節》限時優惠，即日起至1/21下單就抽名牌精品鑽錶，更別忘了每天準時搶最高999momo幣、下單刷30家銀行最高送20%momo回饋等好康。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，110年12月合併營收約80.1億元，年增約23.6%，為歷年同月新高，累計2021年第4季合併營收逾268.7億元，年增約30%，為單季歷史新高，110年合併營收約884億元，年成長31.5%，再創歷年新高。