新冠肺炎本土疫情延燒，台南市長黃偉哲昨天宣布春節取消市長發紅包行程，今天出席宣傳新化年貨大街活動時表示，包括新化年貨大街等台南相關春節活動，採「有效管理、積極開放」辦理，如果疫情急轉直下，就會管制或停辦。他要求業者做好防疫措施，任何人都承擔不起疫情在台南發生，萬一因辦活動出現破口，導致台南有確診案例，就會採取斷然措施。

新化年貨大街將於22日至28日於新化大目降廣場周邊舉行，黃偉哲說，新化年貨大街已經成為台南市年貨大街品牌之一，無奈從2020年、2021年相繼因為疫情受到影響，希望今年在做好防疫前提下，還給民眾一個有年節氣氛的年貨大街。

他說，活動期間，民眾或攤商如恣意違反防疫規定，該開罰就開罰，如開罰沒效，就會採取斷然措施，任何人都承擔不起疫情在台南發生，台南已200多天沒有確診者，萬一因辦活動出現破口，就會斷然停辦，希望大家做好防疫措施，有安全的城市，才能正常辦理活動。

他說，目前為止，中央流行疫情指揮中心並沒有下達人數限制的指示，所以年貨大街尚未考量設定人數限制，但會維持單一出入口，民眾也必須遵守講相關防疫規定。他說，Omicron比起Dlta跟Alpha跟COVID-19的原生病毒來講，它的傳播力更強，面對防疫不能夠放鬆，必須要很緊縮。

黃偉哲也重申，台南市相關春節或接下來的春季活動等，目前為止是朝向開放辦理的方向規畫，但如果碰到疫情急轉直下，就會管制或朝向停辦，如果大家不遵守防疫措施，導致台南出現確診病例，也會往斷然停辦的方向走，希望大家共同維護城市安全，有安全的情況下才有正常活動，在做好防疫措施前提下，才有開放的本錢。

新化區長吳金喜說，今年年貨大街活動期間每日晚上5點、6點、7點，武德殿廣場將會飄10分鐘大雪；在新化高中、高工、國中、農產品運銷公司及周邊道路規畫臨時停車位近500個，搭配免費接駁車讓消費者開心購物。