金虎年春節腳步將至，花旗（台灣）銀行於農曆新年前夕推出「花旗虎年新春饗樂祭」，祭出豐厚大獎回饋，只要完成登錄並刷任一花旗卡，在指定通路消費滿額就可獲20％回饋優惠，還有機會獲得iPhone 13 Pro大獎。

花旗（台灣）銀行表示，該行推出的「虎年新春饗樂祭」，期間至在3月31日止，花旗不限卡別只要完成登錄，於全通路單筆消費滿888元，即可獲得一次iPhone 13 Pro贈獎的機會，次數可累積無上限，刷愈多中大獎機會越高。至於「虎躍新程指定通路饗樂」與交通、美食外送平台、各大飯店及訂房網合作，最高回饋率可高達20％。

舉例來說，吳小姐持花旗現金回饋PLUS鈦金卡，搶先登錄新春饗樂季活動，並於全國加油站分別消費兩筆1800元、1370元，於Uber Eats分別消費兩筆450元、2220元，於Goshare消費單筆160元，再於非指定通路消費單筆999元。統計吳小姐有四筆消費滿888元，可獲4次iPhone 13 Pro（256GB）贈獎機會，及指定通路滿額6000元的統一超商200元虛擬商品卡。

另吳小姐為前2022名消費達門檻，可獲價值千元的新春禮包，等於合計最高獲得價值1200元的虎年新春饗樂季回饋，總回饋高達20％，還有機會把iPhone 13 Pro新機帶回家。

花旗銀行指出，該行同時推出百貨、量販及網購通路優惠活動，辦年貨也輕鬆拿回饋，即2月20日前，配合新光三越新春卡利High活動，使用skm pay分期消費滿30萬元，最高可獲9.6％電子禮券回饋（全台限量），1月29日至2月15日於指定餐廳消費滿3000元，再獲100元電子商品禮券（限量1萬名）。

SOGO歲末檔期2月6日前指定類別消費滿5000元回饋SOGO電子抵用券400元（限量1萬6000份），最高8％回饋。消費累積滿百萬加碼15000元（限量10份），HG Pay分期滿額再加碼400元（限量200份）。

春節年貨大採購也可掌握「周一全聯、周三家樂福」，配合周一全聯PX Pay日可獲最高2％回饋（3月10日前），周三家樂福錢包刷花旗儲值，最高3％回饋（2月28日前）。不想出門採買網購，1月24日至31日Pchome限時最高12％回饋，單筆消費並分期金額滿3萬6888元以上，獲4500點P幣回饋（限量100名）。