桃園市消防器材工程商業同業公會暨中華民國全聯會聯合捐贈桃園市政府潮氣末端二氧化碳監測儀及骨針針具。(蔡依珍攝)

OHCA（到院前心肺功能停止）患者常因失去心跳找不到血管，透過骨針施打腎上腺素有助恢復心跳，提高救回機率，桃園市消防器材公會17日捐贈28組骨針和3組潮氣末端二氧化碳監測儀，盼提高OCHA救護效能，代表受贈的市長鄭文燦說，桃園去年成功救回108人，希望透過輔助儀器，再攀高峰。

鄭文燦說，圖像及數位式的二氧化碳監測儀，是美國心臟協會近10年不斷提倡的急救輔助儀器，提供二氧化碳監測數值，能確保在急救現場或送醫途中等緊急救護時刻，維持高品質CPR強度，而電動骨針針具能及早為患者建立給藥途逕，即時給予腎上腺素的急救藥物，對心臟的灌流及回復自主心跳有直接幫助。

鄭文燦感謝14家消防器材公司及倪文豐先生，共同捐贈3組潮氣末端二氧化碳監測儀及28組電動骨針針具等高端救護設備，讓OHCA患者在後送醫療的過程中得到更好的緊急救護。桃園市消防器材工程商業同業公會理事長李春輝表示，消防同仁的付出有目共睹，希望捐贈能發揮拋磚引玉的效果，讓更多人認同消防工作，共同提升救護品質。

鄭文燦指出，桃園市OHCA患者經急救後康復出院人數從升格前的37人提升至去年108人，顯示桃園緊急救護量能大幅提升，市府會持續充實救護裝備器材，他也提到，桃園高級救護技術員（EMT-P）證照比例也不斷提高，目前已增加至178人，感謝消防同仁在救災、救護及防疫工作中扮演關鍵角色，全力守護桃園市民的安全與健康。