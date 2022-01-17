OHCA（到院前心肺功能停止）患者常因失去心跳找不到血管，透過骨針施打腎上腺素有助恢復心跳，提高救回機率，桃園市消防器材公會17日捐贈28組骨針和3組潮氣末端二氧化碳監測儀，盼提高OCHA救護效能，代表受贈的市長鄭文燦說，桃園去年成功救回108人，希望透過輔助儀器，再攀高峰。
鄭文燦說，圖像及數位式的二氧化碳監測儀，是美國心臟協會近10年不斷提倡的急救輔助儀器，提供二氧化碳監測數值，能確保在急救現場或送醫途中等緊急救護時刻，維持高品質CPR強度，而電動骨針針具能及早為患者建立給藥途逕，即時給予腎上腺素的急救藥物，對心臟的灌流及回復自主心跳有直接幫助。
鄭文燦感謝14家消防器材公司及倪文豐先生，共同捐贈3組潮氣末端二氧化碳監測儀及28組電動骨針針具等高端救護設備，讓OHCA患者在後送醫療的過程中得到更好的緊急救護。桃園市消防器材工程商業同業公會理事長李春輝表示，消防同仁的付出有目共睹，希望捐贈能發揮拋磚引玉的效果，讓更多人認同消防工作，共同提升救護品質。
鄭文燦指出，桃園市OHCA患者經急救後康復出院人數從升格前的37人提升至去年108人，顯示桃園緊急救護量能大幅提升，市府會持續充實救護裝備器材，他也提到，桃園高級救護技術員（EMT-P）證照比例也不斷提高，目前已增加至178人，感謝消防同仁在救災、救護及防疫工作中扮演關鍵角色，全力守護桃園市民的安全與健康。
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