鍾欣凌、李燕合體採買年貨。（三立提供）

鍾欣凌、李燕合體採買年貨。（三立提供）

年關將近，有台灣「最可愛婆婆」美譽的金鐘視后鍾欣凌與彰化在地女兒李燕於昨(16日)特地來到美福烏日超市，向台中、彰化鄉親拜早年，挑選最頂級美味的年菜，感受一家團圓的幸福滋味！

金鐘視后鍾欣凌以精湛演技演活全台灣人心目中的可愛婆婆，戲外身為二寶媽的她在挑選年菜時除了滿足2 位寶貝女兒的喜好，還要照顧一家大小的味蕾。而身為彰化在地女兒的三立新八點檔《一家團圓》女主角的李燕難得與鍾欣凌同台，在年前週末一起來到有牛肉界精品之稱的美福集團旗下超市「美福食集」烏日門市活動站台。鍾欣凌透露兩個寶貝女兒一位愛吃骰子肉，一位喜歡牛小排，所以兩樣商品都必買，滿足全家人的肚子。

鍾欣凌一看到將拍攝新八點台劇的李燕就關心問候，提醒李燕要趁過年多吃好料備足體力，李燕也提早向她拜早年。這次在活動中的頂級肉品讓鍾欣凌與李燕挑得開心，李燕看到重達七兩的烏魚子，更是眼睛一亮，會做菜的鍾欣凌分享自己買回家會用米酒或是高梁酒塗抹後，乾煎料理，切成薄片，最後加上蘋果片佐味入口，李燕說這道香煎烏魚子應該剛出廚房就被家人一人一片搶食完畢，等不到其他菜色上桌。

這次活動完全滿足愛吃的鍾欣凌，她看到佛跳牆禮盒非常心動，不過因為裡頭食材滿滿，重量不輕，才讓她打消念頭。鍾欣凌還表示身為兩寶媽雖然過年放假，但是小孩稍不留意就可能會出現小撞傷，絲毫沒法放鬆，所以出門工作反而有「微度假」感。

活動現場贈送禮盒，現場鄉親踴躍舉手搶答，兩人實在無法選出獲獎人選，便將這份好禮送給在場年紀最小的九個月小嬰兒，現場鄉親熱情掌聲歡呼聲都吵不醒睡在爸爸懷中的小寶寶，直到領獎合照時才睜開眼，開心望向鏡頭鏡頭，李燕驚呼完成「一家團圓」的幸福合照。而一對夫妻手勾手來參加活動，鍾欣凌一看就猜到兩人剛新婚，果真結婚不到一年，鍾欣凌交待年輕妻子新年秘訣，今年第一次待在婆家過年，要孝順陪著公婆，3年後再做其他度假計畫。