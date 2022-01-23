人妻抱怨過年想在娘家多待1天，丈夫不答應還用離婚威脅。（翻攝爆料公社）

人妻真難為！一名女網友在爆料公社APP無奈發文，表示今年過年好不容易調假，排出11天，想在娘家待個5天，但老公卻要求在婆家7天娘家4天，如果不照做就逼離婚，讓人妻十分無奈：「真的是我的問題嗎？是我不會想、沒有當好媳婦本份嗎？」。眾多網友看了直搖頭，表示都什麼時代了，什麼叫媳婦的本分？這根本叫「外傭」。

「想回娘家久一點不行嗎？」，女網友表示公司今年難得調假，年假有11天，她原本打算前5天在婆家整理打掃、過年拜拜採買，後5天回娘家過年，最後1天回婆家。

但丈夫卻要求前面5天在婆家，後面4天在娘家，剩下2天就得回婆家，只為了要包紅包給每個禮拜都會回來的妹妹，且不照做就逼離婚。

人妻無奈說：「我在婆家辛苦打掃煮年菜，回去娘家我也捨不得我父母也會煮年菜，到親戚家也會幫忙煮，現在又要回來伺候別人家的媳婦」，且她提出折衷方案，若老公真不喜歡待娘家可以只回去兩天，她自己搭車回婆家，但老公完全不同意，用離婚情緒勒索，讓人妻無奈：「真的是我的問題嗎？是我不會想，沒有當好媳婦本份嗎？」。

網友看完紛紛回應：「什麼時代了？什麼叫媳婦的本分？你這個叫外傭好嗎？又不生你養你 ，結果還要把人家當主人服侍？是我鐵定翻臉！」、「把委屈耗盡你就會想到辦法了，因為道理人人懂、但是能改變的唯有心也涼了」、「何必委屈求全，態度硬起來。對方用離婚作為威嚇的手段，那就離婚阿，何必怕他。不過離婚協議、贍養費要先談清楚。」。