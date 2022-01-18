西堤案持續延燒，據悉桃園今確診者都是9日用餐客人，包括父親「1打2」帶小兄弟用餐確診，桃園市長鄭文燦說，Omicron病毒傳播力驚人，分析確診者發現最短2天就有傳播，風險期則是2天到7天，再度呼籲有症狀或足跡重疊者都鼓勵來採檢。

鄭文燦說，Omicron病毒傳播力驚人，潛伏2天就有傳播力，衛生局分析發現確診西堤4員工，有到第7天或第9天才傳播，但最短2天就有傳播，因此風險期是2天到7天。

桃園市長鄭文燦說，Omicron病毒傳播力驚人，分析確診者發現最短2天就有傳播，風險期則是2天到7天。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，Omicron感染後症狀大多是輕症，易讓民眾忽略，鼓勵有症狀或足跡重疊都出來採檢。

鄭文燦提到，目前全市居隔人數達1013人、另有1556人送集中檢疫所，居隔跟送檢疫所都採取較嚴格的標準執行，確保家人跟大眾防疫安全，隔離中要一二採、甚至三採，感謝大家配合。

鄭文燦強調疫調匡列範圍做大就是因Omicron很快就有傳播力，因此務必雙管齊下，11處社區採檢站昨也完成5356人採檢，4日累計至今14天共採檢3萬3906人，尤其最近採檢相當多，市府會持續擴大社區監測，找出潛在病例，避免形成黑數。